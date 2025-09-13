La CUP tria Xavier Pellicer per substituir Laia Estrada al Parlament

Xavier Pellicer serà nou diputat de la CUP al Parlament a partir del pròxim ple, el 30 de setembre, i substituirà Laia Estrada que va renunciar al seu escó al mes de juliol. Així ho ha ratificat aquest dissabte la Mesa Nacional de la formació, reunida a Vilassar de dalt, al Maresme.
Pellicer, que ja va ser diputat durant l'anterior legislatura, s'ha compromès a "continuar deixant-se la pell per garantir drets i vides dignes, per a plantar cara a l'extrema dreta més descarada, més galopant i més amenaçadora que mai". D'altra banda, també s'ha conjurat a defensar i "blindar" la llengua catalana a la cambra enfront de les amenaces de "fatxes amb toga i fatxes amb escó".
En una atenció als mitjans després de la reunió de la Mesa Nacional, el nou diputat de la CUP ha esperat "estar a l'altura" i "poder respondre a la responsabilitat" que se li ha traslladat. "Ho faré des del compromís militant de l'esquerra independentista i intentant continuar deixar-me la pell", ha afegit.
Xavier Pellicer ha sostingut que són "temps difícils, complicats i foscos", i ha posat com a exemples el genocidi a Palestina, el "bel·licisme que espanta" o el "canvi climàtic galopant". Però ha subratllat que també són "temps per a l'esperança i el compromís".
Per la seva part, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha subratllat la idoneïtat de Pellicer "per la seva experiència i trajectòria i per ser un militant de pedra picada". De la mateixa manera, ha "agraït el compromís" de Laia Estrada, per "haver desplegat d'una forma excel·lent el projecte polític de la CUP". Tot i que la decisió hagi estat ratificada per la Mesa Nacional de la formació, encara queda per saber com queda l'organització interna dins del grup parlamentari, perquè Estrada n'era la presidenta.
Els atacs a la llengua
En una setmana marcada per la sentència del TSJC contra el decret d'usos lingüístics, Xavier Pellicer ha volgut enviar "un missatge clar als tribunals de torn i al Govern que s'hi aplana". Els ha dit que "malgrat que hi hagi fatxes amb toga o fatxes amb escó que ens vulguin dir en quin idioma hem de parlar, continuarem defensant el català arreu dels Països Catalans".
"Ho farem també dels governs d'extrema dreta de Perpinyà, de les Illes i del País Valencià; i ho farem també de qualsevol amenaçada més o menys velada o de qualsevol aplanament per part del Govern del Principat de Catalunya", ha assegurat el nou diputat anticapitalista. De la mateixa manera, ha conclòs, ho faran a la cambra, amb iniciatives per a "blindar el català".
"Treballar pel país per tots els mitjans"
Preguntat sobre eventuals noves negociacions amb el Govern, com la de l'anterior curs sobre habitatge, Pellicer ha dit que treballaran "pel país i per un projecte revolucionari, feminista, independentista i netament anticapitalista per tots els mitjans".