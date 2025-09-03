La CUP veu en la reunió Illa-Puigdemont l'«antiga sociovergència» i creu que va ser «ordre» de Sánchez

La CUP ha assegurat que la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, que es va produir aquest dimarts a Brussel·les els hi "ressona a una antiga sociovergència" i que va ser "una ordre directa" del president espanyol, Pedro Sánchez. En declaracions a l'ACN aquest dimecres, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assenyalat que Illa va viatjar a la capital comunitària com a "majordom de l'estat espanyol" i ha lamentat que la trobada va estar "buida de contingut". Els anticapitalistes consideren que la reunió va ser fruit dels pactes de la Moncloa i els compromisos adquirits per PSOE i Junts, i que la voluntat tant dels juntaires com dels socialistes catalans és que "res canviï".\r\n