03 de setembre de 2025

Política

La CUP veu en la reunió Illa-Puigdemont l'«antiga sociovergència» i creu que va ser «ordre» de Sánchez

  • El secretari general de la CUP, Non Casadevall, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 16:37
Actualitzat el 03 de setembre de 2025 a les 16:38

La CUP ha assegurat que la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, que es va produir aquest dimarts a Brussel·les els hi "ressona a una antiga sociovergència" i que va ser "una ordre directa" del president espanyol, Pedro Sánchez. En declaracions a l'ACN aquest dimecres, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assenyalat que Illa va viatjar a la capital comunitària com a "majordom de l'estat espanyol" i ha lamentat que la trobada va estar "buida de contingut". Els anticapitalistes consideren que la reunió va ser fruit dels pactes de la Moncloa i els compromisos adquirits per PSOE i Junts, i que la voluntat tant dels juntaires com dels socialistes catalans és que "res canviï".

