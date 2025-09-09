La CUP demana més «contundència» amb Israel i estendre l'embargament d'armes a les bases militars dels EUA

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha assegurat aquest dimarts que les mesures anunciades pel govern espanyol contra Israel "són bones", però ha assenyalat que "arriben 704 dies després que comenci el genocidi". En aquest sentit, ha exigit el govern de Pedro Sánchez més "contundència" i estendre l'embargament d'armes a les bases militars dels Estats Units (EUA) a l'estat espanyol "en les que pugui haver-hi col·laboració amb Israel". "Han d'estar sota control ja", ha reblat.
En una roda de premsa al Parlament, Vega ha insistit que "la contundència no pot ser només discursiva i una escalada diplomàtica" i ha demanat saber si s'embargarà realment les armes a Israel i si hi haurà les sancions promeses. Per als anticapitalistes, Sánchez "va tard", però les noves accions demostren la "victòria de la solidaritat". "És necessari passar amb urgència de les paraules als fets", ha afegit.
Entre les mesures adoptades pel govern espanyol també hi ha la prohibició d'entrada a l'Estat a persones que "participin de manera activa en el genocidi" a Gaza, mentre que també es denega la importació de productes provinents dels assentaments il·legals. El govern de Benjamin Netanyahu ha respost de forma immediata al paquet de mesures de Sánchez, acusant-lo d'"antisemita" i ha anunciat la prohibició d'entrada al país a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i contra la ministra de Joventut, Sira Rego.
Vega també s'hi ha referit a la Global Sumud Flotilla després que la matinada d'aquest dimarts s'hagi denunciat un atac amb drons a una de les embarcacions que estava atracada al port de Tunis (Tunísia), embarcació en la qual naveguen l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l'activista climàtica Greta Thunberg. Vega ha recordat que la diputada Pilar Castillejo també es troba embarcada en un dels vaixells que intenta obrir un corredor humanitari a Gaza i ha demanat que el govern espanyol protegeixi els ciutadans que hi participen. La flotilla va arribar a Tunis diumenge i té previst reiniciar la navegació aquest dimecres.
El presumpte atac denunciat aquest dimarts s'ha produït l'endemà que la Comissió Europea s'hagi mostrat partidària de "no fomentar" les flotilles d'ajuda humanitària a Gaza. "No encoratgem flotilles com aquesta perquè poden escalar la situació i posen els participants en risc", va dir la portaveu de l'executiu comunitari pels Drets Socials, Eva Hrncirova.
Aliança Catalana "vol una guerra civil"
Vega ha assenyalat que la Flotilla o les accions i protestes contra Israel demostren que Catalunya "suma i lluita per no deixar enrere ningú". Així, ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, a qui ha acusat de voler "una guerra civil catalana". Segons la diputada, el discurs del partit de Sílvia Orriols "comença com una cursa sense sentit per retirar carnets de catalanitat i per culpar qui menys té de la falta de política clara a favor de tota la gent que cada dia es guanya la vida treballant". Alhora, ha criticat que la ultradreta fa "una rentada de cara a les polítiques favor de les grans fortunes i l'oligarquia del país".