La CUP veu «catalanofòbia» en el debat sobre el nou finançament

La CUP creu que el debat sobre el nou finançament planteja "una forma de catalanofòbia". "Qualsevol anunci fa saltar les alarmes fins al punt que el PSOE ha de fer equilibris", ha declarat la diputada Laure Vega en relació amb l'anunci de Montero al Consell de Política Fiscal i Financera de presentar una proposta a principis de 2026. La formació anticapitalista també lamenta que "no hi ha una singularitat per a Catalunya" i demana que el futur finançament doni "màxima sobirania per decidir" sobre la gestió de tots els impostos. Per altra banda, Vega ha criticat que es carregui contra Catalunya per demanar un finançament propi mentre es passa per alt el "dúmping fiscal" de la Comunitat de Madrid. Informa Lluís Girona.\r\n