Una Diada de mínims castigada per la pluja i l'apatia. Vora 40.000 persones s'han manifestat entre Barcelona, Tortosa i Girona en una Diada passada per aigua i amb les sentències contra el català a l'escola al centre. Consulta les millors fotografies.
L'11 de setembre, en imatges
El català manté el to d'una Diada de mínims castigada per la pluja i l'apatia Bernat Surroca Albet | Oriol March
L'independentisme civil crida a desobeir les sentències contra el català a l'escola Bernat Surroca Albet
El doble de gent que l'any passat es mobilitza a Girona per reclamar l'escola en català i la independència Redacció
Tortosa aplega 1.500 persones en defensa de la llengua i més inversió a les Terres de l'Ebre Xavi Llambrich
Hugo Fernández Alcaraz
Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 11 de setembre de 2025 a les 20:25
Actualitzat el 11 de setembre de 2025 a les 21:36
La Diada de Catalunya 2025
Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
- Hugo Fernández
