L'11 de setembre, en imatges

Publicat el 11 de setembre de 2025 a les 20:25
Actualitzat el 11 de setembre de 2025 a les 21:36

Una Diada de mínims castigada per la pluja i l'apatia. Vora 40.000 persones s'han manifestat entre Barcelona, Tortosa i Girona en una Diada passada per aigua i amb les sentències contra el català a l'escola al centre. Consulta les millors fotografies.

Hugo Fernández
  • La Diada de Catalunya 2025 -
