La Fiscalia demana arxivar la causa contra el germà de Sánchez en no apreciar delicte

La Fiscalia de Badajoz ha presentat aquest dijous un recurs d'apel·lació per arxivar la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón, el germà del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en no apreciar delicte en la causa i entendre, doncs, que aquesta "se sustenta en conjectures i hipòtesis". El germà del president és processat per un delicte de prevaricació, tràfic d'influències i nomenament il·legal per haver aconseguit, presumptament de manera irregular, una plaça d'alt càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017 com a cap de l'oficina d'arts escèniques. El passat 28 d'abril, la jutgessa del cas, Beatriz Biedma, va proposar l'obertura de judici oral en considerar que sí que hi ha prou indicis per fer-ho.