La Fiscalia demana l’amnistia pels acusats pels preparatius de l’1-O

La Fiscalia de Barcelona ha demanat aplicar l'amnistia a una quarantena d'excàrrecs de la Generalitat i empresaris processats pels preparatius de l'1-O i la internacionalització del procés. Són les causes del jutjat 13 i 18.

Tot i que la llei, en vigor des del juny del 2024, donava dos mesos als jutges per aplicar-la, la causa porta gairebé un any de retard per discrepàncies entre els tribunals sobre qui ha de decidir.

Entre els investigats hi ha l'exconseller Raül Romeva i alts càrrecs del moment com Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquim Nin, l'exinterventora Rosa Vidal o Ignasi Genovès, així com els exdirectors de TV3 i Catalunya Ràdio Vicent Sanchis i Saül Gordillo.

Al contrari de la interpretació del Suprem, que va considerar que les despeses per a l'1-O eren privades i va rebutjar amnistiar els exconsellers, la Fiscalia considera que la malversació sí que entra plenament en la llei d'amnistia.

La Fiscalia, però, demana continuar el procediment per un delicte de prevaricació administrativa en el cas d'Albert Royo i Roser Clavell, exsecretaris generals del Diplocat, per dos contractes concrets que considera que no tenen a veure amb el procés independentista.

La petició fiscal ara queda en mans de l'Audiència de Barcelona, ​​que haurà de decidir si aplica l'amnistia, la rebutja (com ha fet el Suprem) o demora encara més el procés a través de l'enviament dels dubtes al Constitucional o la Justícia europea.