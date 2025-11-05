Borràs qualifica de «tortura diària» estar pendent de l'indult de Pedro Sánchez

Laura Borràs, directora acadèmica de la fundació de Junts i expresidenta del partit, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista al programa Cafè d'Idees de 2Cat que és una "tortura diària" estar pendent de l'indult per part de Pedro Sánchez. Borràs, que va ser condemnada per prevaricació i falsedat documental, va veure com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va recomanar l'indult en el veredicte. Malgrat això, el Tribunal Suprem va confirmar la pena de presó de quatre anys i mig. "La sentència és duríssima i no pots fer com si la teva vida no anés amb això. Tinc família, i és impossible no pensar-hi", ha determinat l'expresidenta del Parlament.
"És curiós, perquè estem parlant d'una petició d'indult que fa el mateix tribunal que condemna. Quan un jutge signa una sentència dient que és desproporcionada i excessiva, el que ha de fer és proporcionar-se. La condemna és injusta", ha indicat Borràs, de qui la Fiscalia s'ha posicionat en contra de l'indult. Hi ha una petició de perdó en marxa, que l'expresidenta de Junts sempre ha destacat que no està promoguda pel seu entorn ni per ella mateixa, que ja està en mans del Ministeri de Justícia. "És una circumstància molt dura", ha remarcat Borràs, que ha indicat que ja fa vuit mesos que el plantejament d'indult és a la taula del govern espanyol. L'última paraula la té el consell de ministres.
El trencament de la setmana passada entre Carles Puigdemont i Sánchez, concretat amb la consulta a la militància de Junts -resolta amb un percentatge del 86% a favor de no continuar amb l'Acord de Brussel·les-, tindrà alguna influència en la decisió que es pugui adoptar sobre l'indult? "De la mateixa manera que em van fer ofertes de pacte que vaig rebutjar, no he estat mai sensible a això. Continuem en la lluita per demostrar la veritat", ha apuntat Borràs, que també va veure com se li va denegar l'amnistia. "La vulneració de drets és total i absoluta", ha manifestat l'expresidenta de Junts, que des de fa uns mesos ha encetat un nou capítol polític com a directora acadèmica de la fundació del partit.