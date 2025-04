La Moncloa activa la investigació per l'apagada: Interior i Defensa, a les instal·lacions de les elèctriques

La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aagesen, ha anunciat que aquesta tarda es reunirà per primera vegada el comitè d'investigació de l'apagada que presideix ella mateixa. L'objectiu és fer una "auditoria completa" de la situació prèvia al tall, i de què va passar durant i després. "Cal identificar les mesures perquè això no torni a passar", ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ha recordat que l'executiu ha sol·licitat a tots els operadors que enviïn la informació de què disposen, i ha anunciat que representants dels ministeris de l'Interior, Defensa i Transformació Digital aniran a les instal·lacions dels operadors "per comprovar el bon funcionament i que no hi hagi cap atac rebut".

La comissió d'investigació del govern espanyol compta amb representants del departament de Seguretat Nacional de la presidència del govern espanyol; el Ministeri de Defensa a través del CNI i l'Estat Major de la Defensa i el Ministeri de l'Interior a través del Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques (CNPIC) i l'Oficina de Coordinació Cibernètica (OCC).

També totes les direccions generals del Ministeri de Transició Ecològica; el Ministeri de Transformació Digital; l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), i el Consell de Seguretat Nuclear. Disposarà del suport de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i d'altres experts. Un cop extregui conclusions, segons la ministra, el govern espanyol comunicarà els resultats als ciutadans, grups parlamentaris i comunitats autònomes. Serà, ha dit, una "anàlisi tècnica robusta i amb rigor".

El president espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar aquest dimarts que l'objectiu de la comissió és extreure conclusions i depurar responsabilitats sobre l'apagada. "Arribarem al fons de la qüestió; es faran les reformes necessàries, s'adoptaran mesures perquè això no torni a passar, i s'exigiran les responsabilitats pertinents als operadors privats", va dir en roda de premsa.

Ultimàtum a les operadores

L'executiu espanyol ha llançat un ultimàtum a les operadores perquè facin arribar tota la informació de què disposen. "La sol·licitud els va arribar ahir, els hem demanat màxima diligència i que arribi com més aviat millor aquesta informació, si pot ser aquesta mateixa tarda", ha afirmat la ministra Aagesen, que en tot cas ha afirmat que totes estan col·laborant. De fet, segons la vicepresidenta, el govern espanyol ja ha començat a rebre dades.

Malgrat que ha rebut diverses preguntes sobre possibles responsabilitats de Red Eléctrica i de la seva presidenta, Beatriz Corredor, en aquesta crisi, Aagesen ha afirmat que la tasca de la distribuïdora des de la caiguda "ha estat extraordinària". La seva resposta, ha dit, demostra que "tenim un sistema robust". "Red Eléctrica ha ubicat la zona de la pertorbació en el sistema, i sap l'origen de fonts, però a nosaltres, mentre no tinguem la informació dels operadors ens sembla precipitat donar detalls".

Exonera les renovables

Tal com va fer aquest dimarts el president espanyol, Aagesen ha negat que la caiguda hagi estat fruit d'un excés d'oferta de les energies renovables. "El sistema ha funcionat a la perfecció amb una situació de demanda semblant i un mix semblant" a altres dies, ha dit, i per tant apuntar a les renovables "no sembla el més adequat". També ha recordat que la presidenta de Red Eléctrica ha afirmat que no es pot culpar les renovables. A més, el govern espanyol ha aprovat una ampliació fins al 6 de maig dels terminis administratius "en els casos afectats" per l'apagada.