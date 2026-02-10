La Moncloa esquiva l'autocrítica per la debacle a l'Aragó i apunta al PP: «És el llevaneus de Vox»

La Moncloa ha reconegut els “mals resultats pel Partit Socialista i pel progressisme” a les eleccions aragoneses de diumenge passat, però ha fet al PP “responsable únic” de l’ascens ultra. “Són uns mals resultats per a la democràcia”, ha assenyalat després del consell de ministres la portaveu, Elma Saiz. La ministra ha subratllat que el PP ha fracassat en el seu objectiu d’incrementar els seus suports quan, en realitat, ha perdut dos escons i engreixar la presència de l’extrema dreta.
Saiz ha afirmat que el PP ja no només blanqueja l’extrema dreta sinó que fa de “llevaneus” de Vox. “El PP ha obert les portes de les institucions a l’extrema dreta, unes institucions que Vox vol destruir”, ha assegurat. La portaveu ha contraposat el missatge de la dreta i l’extrema dreta a l’obra de govern en favor dels vulnerables i la sanitat pública.
La ministra portaveu ha advertit dels resultats que es produeixen quan Vox és al govern: reduir els serveis d’emergència, retallar els recursos a la lluita contra la violència de gènere i practicar la censura cultural. Ha destacat que tota la campanya del PP a l’Aragó ha anat en línia a beneficiar els ultres, amb una campanya de “deshumanització” de la candidata Pilar Alegría, amb fake news, i tancant la campanya amb l’agitador ultra Vito Quiles per participar en el míting final del PP.
Sobre les declaracions que ha fet l’expresident Felipe González aquest dimarts, en què ha afirmat que votaria en blanc si Pedro Sánchez continués com a candidat a la reelecció, la portaveu Elma Saiz s’ha limitat a dir que el PSOE és un partit democràtic on tothom s’expressa com considera, on hi ha moltes opinions, “i la de Felipe González és una més”.
El govern espanyol, que ha declarat zona catastròfica els territoris afectats per les inundacions, ha aprofitat la crisi meteoròlogica per posar en valor els eu discurs en favor del canvi climàtic. Sara Aagesen ha reclamat un gran pacte d’estat pel clima i ha recordat que la primera exigència de Vox per tancar acords amb el PP és precisament negar el canvi climàtic i rebutjar el Pacte Verd europeu.
Mónica García: "El que demana Rufián ja ho va fer Sumar"
Sobre l’acord de diverses forces progressistes -de Sumar als comuns- per concórrer juntes a les eleccions, la ministra Mónica García ha assenyalat que és una suma de sigles ja existents: “No ens disgreguem, som àtoms que s’agreguen per crear una molècula”. Ha elogiat el paper de Yolanda Díaz a l’hora d’impulsar Sumar i ha saludat “positivament” la proposta de Gabriel Rufián de confluir amb altres organitzacions estatals, aprofitant “el seu tiratge mediàtic”.
García ha assenyalant, però, que el que ha proposat Rufián ja ho va fer Sumar el 2023 i que el que dona resultats és “tenir forces arrelades al territori, com ha demostrat la Chunta a l’Aragó”. Per la seva banda, la ministra Saiz ha assenyalat que tot el que siguin encontres entre les diferents forces progressistes és “benvingut”, com tot el que es faci per enfrontar-se a la dreta i l’extrema dreta, assegurant que els socialistes són “respectuosos” amb tots els acords que adoptin les forces polítiques.
Contra els "negociets" d'Ayuso
L’executiu espanyol ha aprovat l’avantprojecte de llei per limitar la col·laboració público-privada a la sanitat, que deroga la llei 15/1997, limita l’anomenat model Torrejón, i vol blindar la sanitat pública. El govern respon així a un model que ha permès situacions com l’Hospital de Torrejón, quan l’empresa concessionària va explicitar que adoptava decisions per aconseguir incrementar els seus beneficis. A partir d’ara, s’establirà la prioritat de la gestió pública directa dels serveis sanitaris, sense posar fi a la col·laboració público-privada, però sí als seus “excessos”, en paraules de la ministra de Sanitat, Mónica García.
Davant les crítiques d’Isabel Díaz Ayuso al projecte dient que vol posar en perill la salut, la ministra Mónica García ha sortit al pas i ha assenyalat que el que es pot veure perjudicat és l’entramat de “negociets” d’Ayuso, recordant que la Comunitat de Madrid ha beneficiat els interessos de grups privats. Un exemple va ser destinar 5.000 milions d’euros al Grup Quirón.