La recepta de la CUP perquè es parli català a l'escola (sense esperar el TC)

La CUP ha presentat aquest dimarts una proposta de llei sobre la regulació dels usos lingüístics en els projectes educatius que pretén garantir el català com a llengua vehicular a l'escola i fer efectiva la immersió lingüística "sense esperar la possible sentència del Tribunal Constitucional" sobre el 25% de castellà a les aules.

El membre del secretariat nacional de la CUP Bernat Lavaquiol i la diputada Laia Estrada han presentat la proposta davant del Parlament i han explicat que han elaborat la proposta de llei amb el suport d'experts de Plataforma per la Llengua. L'objectiu és derogar la Llei 8/2022 i eliminar la referència al castellà com a llengua curricular; i reforçar l'ús del català com a llengua vehicular, incorporant els aspectes útils del Decret 6/2022 i desplegant mesures efectives per garantir-ne l'aprenentatge.

La CUP afirma que la iniciativa no pretén ser una "jugada mestra jurídica per sortejar els tribunals", sinó que és una norma "rigorosa i necessària per dotar el sistema educatiu d'un marc legal clar, coherent i al servei de la immersió lingüística". Per aquest motiu, esperen obtenir el suport del PSC, Junts, ERC i els Comuns, grups que van acordar el 2022 que el castellà fos "d'ús curricular". Un acord que, segons la CUP, va ser un "error històric que es va aprovar d'esquena a la comunitat educativa" i ha servit, segons Estrada, perquè els tribunals vegin una via per vehicular el castellà.

El membre del secretariat nacional de la CUP Bernat Lavaquiol i la diputada Laia Estrada davant del Parlament

Preparar una resposta política

"No ens fem il·lusions: aquesta llei no aturarà per si sola l'ofensiva. No és un problema jurídic, és polític. Per això, més enllà d'aquesta proposta legislativa, fem una crida a la comunitat educativa i al país a preparar una resposta política i col·lectiva davant de qualsevol ingerència", ha dit Estrada.

En aquest sentit, a diputada ha demanat "anticipar-se" a la sentència i ha confiat que, si es registra amb el suport suficient i es tramita per via d'urgència i en lectura única, es pugui aprovar abans que es dicti aquesta sentència. Preguntada per si el Govern els havia convocat a una reunió per a avaluar la resposta a l'eventual sentència, Estrada ha afirmat que no i que la primera reunió que hi haurà serà, en tot cas, sobre aquesta proposició de llei: "No volem mantenir una actitud bel·ligerant, volem mantenir una actitud generosa", ha conclòs.