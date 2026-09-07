L’advocat de Begoña Gómez demana ajornar l’audiència preliminar de dimarts

L’advocat de Begoña Gómez, Jaime Campaner, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado que ajorni l’audiència preliminar prevista per aquest dimarts a les sis de la tarda perquè té un judici assenyalat prèviament a Barcelona. Peinado havia citat la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, en l’acte previ a l’obertura del judici oral contra ella després que la defensa de Gómez presentés les conclusions provisionals divendres, el pas que faltava per convocar l’audiència.\r\n\r\nGómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d’influències i malversació, segons va determinar l’Audiència Provincial de Madrid al juliol. Campaner assegura que el 22 de juliol ja havia comprat un bitllet d’avió de Palma a Barcelona per al 8 de setembre per poder assistir a un assenyalament judicial.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nSánchez s'erigeix en «punta de llança» contra l'ascens de la ultradreta i crida a la resistència ACN\r\n\r\n