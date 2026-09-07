Sánchez s'erigeix en «punta de llança» contra l'ascens de la ultradreta i crida a la resistència

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns, en una reunió amb els diputats i senadors del PSOE, que l'ascens de la ultradreta a Alemanya és "un avís" que demostra que "l'amenaça ultra" guanya terreny a Europa i al món "gràcies en gran manera a la rendició de la dreta tradicional. Segons Sánchez, els resultats a Saxònia també constaten que els governs de coalició progressista com el seu són "més necessaris que mai". “Som la punta de llança de les polítiques progressistes, i no podem oblidar que cada dia d’avenç i política aprovada a les Corts és un dret més guanyat als ultres”, ha dit.
Sánchez ha fet aquestes manifestacions durant la seva intervenció davant els grups parlamentaris del PSOE al Congrés i al Senat, a qui ha demanat un “esforç addicional” per culminar la legislatura i impulsar projectes pendents com la reforma constitucional per blindar el dret a l’avortament, la llei de suport a la docència, la de penalització de les teràpies de conversió, la de protecció dels menors, i la llei d’integritat pública. El discurs del president espanyol, que ha situat l’horitzó de les seves polítiques més enllà del final d’aquesta legislatura, “al 2030” coincideix amb la publicació d’un sondeig a El País que apunta que després de la crisi de Ceuta el PP i Vox obtindrien més del 50% dels vots en cas d’eleccions.
Sánchez ha fet aquestes manifestacions durant la seva intervenció davant els grups parlamentaris del PSOE al Congrés i al Senat, a qui ha demanat un “esforç addicional” per culminar la legislatura i impulsar projectes pendents com la reforma constitucional per blindar el dret a l’avortament, la llei de suport a la docència, la de penalització de les teràpies de conversió, la de protecció dels menors, i la llei d’integritat pública. El discurs del president espanyol, que ha situat l’horitzó de les seves polítiques més enllà del final d’aquesta legislatura, “al 2030” coincideix amb la publicació d’un sondeig a ‘El País’ que apunta que després de la crisi de Ceuta el PP i Vox obtindrien més del 50% dels vots en cas d’eleccions.
Ceuta en "sortirà enfortida"
Precisament el president espanyol ha defensat l’actuació del seu executiu a Ceuta i ha promès que el seu executiu “tornarà a augmentar la inversió” en el perímetre fronterer i compartirà “amb total transparència” amb la ciutadania la informació sobre els fets del 30 i 31 de juliol. El consell de ministres aprovarà aquest dimarts la publicació de tots els informes de què disposa l’executiu, que seran d’accés públic a partir de dimecres.
El president ha apel·lat a la “unitat i lleialtat institucional” i s’ha mostrat “convençut” que Ceuta “recuperarà aviat la normalitat i sortirà reforçada” d’aquesta crisi. I ha lamentat que l’executiu no pugui comptar amb l'oposició, i que Vox i PP aprofitin la crisi per “sembrar el seu odi”. Tota la internacional d’ultradreta, ha dit, està “atacant a Espanya”, però “el contrari al seu odi és el nostre avenç”.
Acusa el PP d’anar en contra els interessos dels seus ciutadans
Sánchez ha defensat també el nou sistema de finançament autonòmic i ha acusat alguns governs territorials d'estar disposats a anar "contra els interessos dels seus ciutadans" per oposar-se al govern espanyol. “És inexplicable que alguns, per anar contra el govern d'Espanya, estiguin disposats fins i tot a anar contra els interessos dels seus ciutadans", ha afirmat.
En aquest marc, ha criticat que comunitats del PP reclamin més recursos per a sanitat, educació o dependència i després, segons ha dit, els destinin a "regals fiscals a les elits" mentre privatitzen serveis públics. "Autonomia, per descomptat, tota la del món, i corresponsabilitat fiscal", ha remarcat.
Pel que fa a la política exterior, ha afirmat que el seu executiu té “veu pròpia” i “coherent” en la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional. "No hi ha drets humans de primera i de segona, no hi ha víctimes que importin més que altres i no hi ha dret internacional a la carta", ha afirmat.