L'Ajuntament de Madrid multa Pablo Iglesias per excés d'aforament al seu bar

L'Ajuntament de Madrid ha sancionat Pablo Iglesias per excés d'aforament a la Taberna Garibaldi, el bar que regenta al barri de Lavapiés. "Iglesias no està al marge de la llei i ha de complir les normes com tothom", ha dit l'alcalde José Luis Martínez-Almeida. Segons el batlle, el bar tenia 55 persones dins quan té un aforament permès de 45 persones. Almeida també ha carregat contra "el crowdfunding ridícul que està fent" l'exlíder de Podem i l'acusa de buscar "15 segonets de glòria que no té últimament".