L'ANC qüestiona la cobertura de 3Cat de la Diada i en reclama explicacions: «Estratègia de desnacionalització»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) posa en dubte la "professionalitat" de la cobertura de TV3 i Catalunya Ràdio de les mobilitzacions independentistes durant la Diada de l'11 de setembre. En un comunicat, l'entitat sobiranista "considera molt greu el tractament" que van fer els principals mitjans de 3Cat i "reclama explicacions" als responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L'ANC considera "una decisió especialment difícil d'entendre" el fet que "TV3 va interrompre al cap de poc més de mitja hora la retransmissió de la manifestació de la Diada per traslladar-la a 3CatInfo, mentre la cadena generalista emetia una pel·lícula".
Des de l'entitat independentista critiquen amb duresa la direcció de Sant Joan Despí: "La qüestió no és si TV3 ha de compartir el projecte independentista. No ho ha de fer. La qüestió és si una televisió pública nacional ha d’informar amb normalitat, rigor i proporcionalitat de la principal mobilització que té lloc a Catalunya", han escrit en el seu comunicat. Consideren també que "l'audiència va caure en picat quan TV3 va tallar la cobertura", afirmen, "per emetre la pel·lícula El rastre del llop".
L'ANC considera que la decisió televisiva va lligada a una estratègia política, segons el seu escrit. "Relegar aquesta realitat no és neutralitat, és deixar de reflectir una part substancial del país. És un pas més en l’estratègia de desnacionalització que patim sota el govern Illa", han criticat. Per part de l'Assemblea Nacional Catalana, també hi ha diversos responsables. En el comunicat assenyalen Ricard Ustrell, com a presentador d'El matí de Catalunya Ràdio, a qui critiquen per no haver entrevistat Josep Vila, president de l'entitat.
"L’Assemblea es pregunta quin és el criteri periodístic que justifica que el president de l’organització convocant d’una de les mobilitzacions més grans de la Diada no tingui espai en el principal programa de la ràdio pública catalana", han afirmat. En aquest sentit, en una carta conjunta que han adreçat a la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, i als directors de TV3 i CatRàdio, Sigfrid Gras i Jordi Borda, també carreguen contra El Suplement per no haver conversat, tampoc, amb Vila.
L'organització independentista apunta que "els mitjans públics de Catalunya tenen una responsabilitat que va més enllà de les audiències" i "han de garantir el pluralisme, reflectir la diversitat política i social del país i exercir una funció de cohesió nacional". En la carta adreçada a Romà, Gras i Borda, l'ANC demana una resposta a quatre preguntes. La primera sobre "els criteris que van motivar la interrupció de la retransmissió de la manifestació a TV3 i el seu trasllat a 3CatInfo".
En segon lloc, demanen conèixer "qui en va ser responsable" i si responia a criteris periodístics. El tercer punt, l'ANC pregunta quins van ser els criteris "per determinar la cobertura i les entrevistes relacionades amb la manifestació" a Catalunya Ràdio, i el darrer, demanen saber per què Vila no va ser entrevistat a la principal emissora de 3Cat. En el seu apunt final, l'ANC afirma que "no reclamen cap tracte de favor", però sí que es tracti "amb proporcionalitat i normalitat informativa" els efectes de l'11-S.