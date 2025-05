L'anunci contra Mazón a Times Square: “Tenim 228 raons perquè no tornes”

"Així donem la benvinguda a Mazón a Nova York. Per molt lluny que s'amague, nosaltres li recordarem el clam del Poble Valencià", escriu Compromís a les seves xarxes socials, que ha aprofitat el polèmic viatge del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a Nova York (Estats Units) per col·locar en una de les emblemàtiques pantalles de Times Square un missatge contra el president valencià.

A la pantalla hi apareix Mazón acompanyat d'imatges de les catastròfiques inundacions del passat 29 d'octubre i s'hi pot llegir: “Tenim 228 raons perquè no tornes”. El nombre de víctimes mortals provocades per la DANA que va impactar al País Valencià.

L’eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà, ha publicat a X: "Mazón continua fugint del seu Poble i de la justícia, ara se n'ha anat a Nova York per evitar donar la cara a Alacant".

Mazón continua fugint del seu Poble i de la justícia, ara se n'ha anat a Nova York per evitar donar la cara a Alacant.



Però per molt lluny que s’amague, nosaltres li recordarem el clam del Poble Valencià.



Hui li ho hem deixat ben clar també a Times Square (NY). pic.twitter.com/FPllPoSJPD — Vicent Marzà 🍏 (@VicentMarza) May 2, 2025

Segons detalla el diari ARA, cada projecció del missatge contra Mazón a la pantalla de Times Square, que dura 15 segons, costa 150 euros. Com que s'emetrà durant 24 hores, el cost total de l'acció ha ascendit als 3.600 euros.