L'Audiència Nacional cita l'expresidenta d'Adif com a investigada en el cas Koldo

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Ismael Moreno, instructor del conegut com a cas Koldo, ha acordat citar com a investigada l'expresidenta d'Adif Isabel Pardo de Vera. Segons ha detallat en un comunicat aquest dimarts, haurà de declarar la setmana vinent pels suposats delictes de malversació de cabals públics i tràfic d'influències en relació amb la contractació en dues empreses públiques de Jessica Rodríguez, amiga de l'exministre José Luis Ábalos. Moreno ha acordat aquesta diligència a instàncies del magistrat del Tribunal Suprem (TS) Leopoldo Puente, que investiga la suposada contractació irregular de mascaretes i material sanitari al Ministeri de Transports durant la pandèmia.