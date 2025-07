L'Audiència processa vuit homes per l'intent d'assassinat de Vidal-Quadras

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha processat per delictes de pertinença a organització criminal i temptativa d'assassinat terrorista vuit homes que presumptament formaven el grup que va atemptar contra l'exvicepresident del Parlament Europeu Aleix Vidal-Quadras el 9 de novembre del 2023 a Madrid.

El magistrat considera que els vuit, un d'ells en parador desconegut, constitueixen un grup organitzat dedicat a cometre delictes contra la vida. Conclou que van rebre l'encàrrec de persones desconegudes de matar Vidal-Quadras com a revenja pel seu suport a la resistència iraniana, i també per avisar Espanya i la UE que no havien d'acollir moviments d'aquest tipus.

La resolució conclou que persones no identificades en el procediment van encarregar a membres de l'organització, a través del processat Sami Bekal, la realització d'una missió que consistia a posar fi a la vida de Vidal-Quadras. Per fer-ho, van aconseguir vehicles, telèfons, diners i mitjans de vigilància, armes, allotjament i un pla de fugida de l'autor dels trets, Mehrez Ayari.