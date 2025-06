Leire Díez, sobre l'operació Catalunya: «No hi ha prou causes obertes amb la informació existent»

Nous detalls sobre el paper real de Leire Díez en la política espanyola. L'exmilitant socialista en el punt de mira pels àudios contra l'UCO de la Guàrdia Civil ha explicat en declaracions a El món a RAC1 que "amb la informació existent, no hi ha prou causes obertes" sobre l'operació Catalunya, si bé ha dit desconèixer quina part de la informació ha estat revelada i quina no.

Díez també ha explicat que es va reunir amb un diputat de Junts per parlar sobre aquesta trama contra polítics independentistes durant el procés. L'exmilitant socialista ha detallat que va trobar-se amb Josep Pagès, acompanyada de l'empresari Javier Pérez Dolset: "És una reunió d'un polític amb un periodista, no li veig gens d'importància", ha sentenciat. Díez ha vinculat el seu cas amb les informacions falses que les clavegueres van elaborar durant el procés contra dirigents independentistes.

Sobre els vincles amb la Moncloa i el PSOE, ha insistit a negar-ho tot. Díez ha detallat que va coincidir amb Pedro Sánchez en un acte al qual va assistir el president espanyol a Cantàbria, però que el va cobrir com a periodista. Més enllà de l'anècdota, l'exmilitant socialista ha negat trobades amb dirigents socialistes com Santos Cerdán o visites a la Moncloa, tot i que sí que n'ha admès amb Villarejo. "Volia que m'expliqués modes de funcionar", ha dit. Un dels modus operandi, que ha admès, ha estat mentir a les seves fonts per seduir-les i que li facilitessin la feina.

La ja exmilitant del PSOE va negar en la compareixença d'aquest dimecres haver actuat contra les clavegueres de l'Estat per encàrrec dels socialistes. Díez va assegurar que els àudios filtrats són part d'un llibre que està fent com a periodista i no com a encàrrec dels socialistes: "La meva feina és meva, i en cap cas l'he feta en representació de ningú", va sentenciar.

Qui és Leire Díaz?

Ha estat el nom estrella de la política espanyola en els últims dies. Díez, una suposada lampista que treballava per encàrrec del PSOE per maniobrar i obtenir draps bruts de l'UCO de la Guàrdia Civil que fa informes sobre moltes causes que afecten Pedro Sánchez i el seu entorn. Díez assegura que fa una feina d’investigació periodística per perseguir una trama del sector dels hidrocarburs perquè vol escriure’n un llibre.

I és que és periodista de professió, però ha exercit diferents càrrecs públics. Ha estat tinent d’alcalde a Vega de Pas (Cantàbria) i també va ser responsable de comunicació de la federació del partit a la comunitat càntabra. Però també ha tingut càrrecs de responsabilitat a empreses públiques: cap de comunicació a Enusa -empresa pública dedicada als combustibles nuclears i l’extracció d’urani- i a Correus. Concretament, entre 2022 i 2024 va ser directora de Filatèlia i de Relacions Institucionals d'aquesta companyia pública. És una persona coneguda als cercles socialistes de Madrid i també d’Euskadi i Cantàbria.