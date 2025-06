Leire Díez nega haver actuat contra les clavegueres per encàrrec del PSOE

Leire Díez ha trencat el silenci després de dies d'incertesa. La ja exmilitant del PSOE que porta problemes a Pedro Sánchez ha negat haver actuat contra les clavegueres de l'Estat per encàrrec dels socialistes. En una breu compareixença sense preguntes aquest dimecres, Díez ha assegurat que els àudios filtrats són part d'un llibre que està fent com a periodista.

En aquest sentit, l'exmilitant socialista, que ha demanat la baixa voluntària del partit, ha explicat que les gestions contra alts funcionaris públics formen part d'un treball d'investigació que comanda a títol propi, i no com a feina per al PSOE. "La meva feina és meva, i en cap cas l'he feta en representació de ningú", ha sentenciat.

Díez ha aclarit que no és treballadora pública ni té cap càrrec dins del PSOE: "No soc ni lampista ni covarda", ha dit. En els àudios filtrats, l'exmilitant socialista intentava intercanviar favors a canvi d'informació compromesa contra comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

De la compareixença també ha estat notícia tot el circ al darrere. Díez ha arribat 30 minuts abans de la convocatòria, ha estat callada davant els micros i deixant-se estimar per les càmeres fins que a les 10 hores ha començat a parlar. I no ha estat tot. Al final de la declaració ha aparegut Víctor Aldama, encausat al cas que investiga José Luis Ábalos, per dir-li a la cara que és una "pocavergonya i mentidera": "Se n'ha rigut de tots els espanyols", ha assegurat.

🔴 Circ a Madrid: Aldama apareix per sorpresa a la compareixença de Leire Díez i l'acusa de mentirhttps://t.co/bfCJVlmfkq pic.twitter.com/iNkqlnQVmM — NacióDigital (@naciodigital) June 4, 2025

Qui és Leire Díaz?

Ha estat el nom estrella de la política espanyola en els últims dies. Díez, una suposada lampista que treballava per encàrrec del PSOE per maniobrar i obtenir draps bruts de l'UCO de la Guàrdia Civil que fa informes sobre moltes causes que afecten Pedro Sánchez i el seu entorn. Díez assegura que fa una feina d’investigació periodística per perseguir una trama del sector dels hidrocarburs perquè vol escriure’n un llibre.

I és que és periodista de professió, però ha exercit diferents càrrecs públics. Ha estat tinent d’alcalde a Vega de Pas (Cantàbria) i també va ser responsable de comunicació de la federació del partit a la comunitat càntabra. Però també ha tingut càrrecs de responsabilitat a empreses públiques: cap de comunicació a Enusa -empresa pública dedicada als combustibles nuclears i l’extracció d’urani- i a Correus. Concretament, entre 2022 i 2024 va ser directora de Filatèlia i de Relacions Institucionals d'aquesta companyia pública. És una persona coneguda als cercles socialistes de Madrid i també d’Euskadi i Cantàbria.