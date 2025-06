Qui és Leire Díez, la ja exmilitant del PSOE que porta problemes a Pedro Sánchez?

MADRID | La política espanyola s’ha convertit en els últims dies en una amalgama de causes difícils de seguir (i digerir). Ni aquells avesats a analitzar l’actualitat ho tenen fàcil per entendre qui és qui i quin efecte tenen cadascuna de les informacions que es van coneixent i els àudios (molts d'ells parcials) que es van filtrant. I enmig d’aquest oceà d’informació emergeix un nom: Leire Díez, la suposada lampista que treballava per encàrrec del PSOE per maniobrar i obtenir draps bruts de la Unitat Central Operativa (UCO), la unitat de la Guàrdia Civil que fa informes sobre moltes causes que afecten Pedro Sánchez i el seu entorn. Els socialistes neguen cap encàrrec i ella mateixa, després de comparèixer davant l'instructor de l'expedient obert al PSOE per la qüestió, va sol·licitar la baixa voluntària. Això li evitarà qualsevol mesura disciplinària, perquè ja no milita.

Anem a pams. Díez és periodista de professió i ha exercit diferents càrrecs públics. Ha estat tinent d’alcalde a Vega de Pas (Cantàbria) i també va ser responsable de comunicació de la federació del partit a la comunitat càntabra. Però també ha tingut càrrecs de responsabilitat a empreses públiques: cap de comunicació a Enusa -empresa pública dedicada als combustibles nuclears i l’extracció d’urani- i a Correus. Concretament, entre 2022 i 2024 va ser directora de Filatèlia i de Relacions Institucionals d'aquesta companyia pública. És per això que el PP estén l’ombra de dubte sobre el vot per correu i el sufragi exterior, clau en el vot a Sánchez.

És una persona coneguda als cercles socialistes de Madrid i també d’Euskadi i Cantàbria. En privat, molts dirigents socialistes reconeixen que tenen fotografies amb ella però que això no significa res perquè era una militant activa" que s’implicava en les campanyes. El partit la va cridar a declarar aquest dimarts, enmig d'una gran expectació mediàtica. Va estar quasi dues hores explicant la seva versió al director dels serveix jurídics del PSOE i instructor del seu expedient informatiu; el PSOE no en facilita el nom per una qüestió de protecció de dades, diu. Però va evitar fer declaracions i va citar la premsa a una compareixença aquest dimecres a un hotel de Madrid on farà una declaració pública.

Els àudios que va començar a publicar la setmana passada El Confidencial la situen en un seguit de reunions amb empresaris, advocats o fins i tot policies per trobar draps bruts que afectin la UCO de la Guàrdia Civil, encarregada d'informes sobre causes sensibles presumptament vinculades a Sánchez: l'anomenat cas Koldo; el cas del seu germà -que anirà a judici per la plaça "a mida" a la Diputació de Badajoz-; el cas de la seva dona, Begoña Gómez; o el del fiscal general, Álvaro García Ortiz, imputat al Suprem per revelació de secrets per, suposadament, filtrar informació delicada de la causa de la parella d’Isabel Díaz Ayuso. I és aquí on el PP vesteix el seu argument: Díez treballava per encàrrec del PSOE per posar traves a les investigacions que encerclen Sánchez. Però què en diu ella?

La versió de Leire Díez

Des de l’esclat de l’escàndol, la protagonista ha parlat poc. Però ha deixat clars alguns extrems. En concret, ha reconegut les reunions però no pas per encàrrec dels socialistes. Assegura que és una feina d’investigació periodística per perseguir una trama del sector dels hidrocarburs perquè vol escriure’n un llibre. Aquesta és la versió que va explicar a El País. El diari també ha revelat un missatge que ha enviat a un xat de militants de Cantàbria, on es mostra amb ganes de comparèixer davant la comissió interna del PSOE que li ha obert l’expedient informatiu. "La veritat és només una i se sabrà!, adverteix Díez, que també apunta que les "clavegueres mediàtiques són més profundes del sembla" i que té la "consciència tranquil·la".

Des del 2019, Díez treballa colze amb colze amb l’empresari Javier Pérez Dolset. És un empresari de Jaén imputat a l’Audiència Nacional per frau, una acusació que nega perquè s’autoerigeix com a víctima de les clavegueres. Assegura que l’excomissari Villarejo, per encàrrec del Grup Planeta (que eren socis de Dolset), va fabricar proves falses per acabar amb la seva carrera empresarial i, de retruc, amb la seva reputació. I argumenta que, buscant informació per defensar-se, s’ha topat amb tot de gravacions i documents també sobre l’Operació Catalunya. Aquest dimarts, a El Matí de Catalunya Ràdio, parlava de 167 causes i un miler de víctimes. És en aquesta feina de desemmascarant de les clavegueres on entra en joc Díez. Això, sempre, segons la versió de Pérez Dolset.

Tots dos neguen treballar per encàrrec del PSOE. I això coincideix amb la versió que en dona el partit, que diu que és "militant rasa". És més, l’empresari rebaixa la influència que pugui tenir Díez dins del partit. "És una militant sense galons, no té cap contacte amb Sánchez”, afirmava a l’entrevista d’El Matí’ de Catalunya Ràdio. Amb qui sí diu que s’han trobat, és amb el seu número dos, Santos Cerdán, a qui fins i tot haurien entregat informació del que han anat descobrint.

Per què el PSOE no la fa fora?

Però la qüestió és una altra: com el PSOE es pot permetre tenir una "militant de base" fent aquesta mena de reunions fosques, parlant -suposadament- en nom del partit i oferint fins i tot suborns? I una altra: n’hi ha prou amb intentar tallar aquest fil només amb un expedient informatiu? Fonts socialistes asseguren que no poden prendre mesures sense escoltar-la, que els estatuts són clars. Alguns dirigents reconeixen que, anar més enllà, és assumir que ha actuat en nom del PSOE, però d’altres reclamen més contundència. I creuen que si no fan res més, demostren que l’estan protegint o que tenen por del que pugui explicar.

Dins del partit, aquells que estan directament vinculats amb l’aparell del partit guarden silenci i mesuren les paraules. Fora de micròfon, però, aquells que estan més allunyats del dia a dia a la seu del carrer Ferraz sí reconeixen que el que se sap és lleig, que aixeca sospites i que el partit ha d’anar a fons i ser clar en la resposta.

Les maniobres del PP

Però el PP està intentant treure petroli d’aquesta causa. De fet, aquest dimarts va presentar una denúncia contra Díez davant de la Fiscalia Anticorrupció. D’aquesta manera, escala la polèmica i ja no busca només una reacció política, sinó que busca que es judicialitzi. Políticament, ja està movent fils i ha cridat Sánchez a comparèixer al Congrés, petició que també han elevat ERC i Podem. Malgrat que no paren d’elevar el to sobre la corrupció i la "màfia", els de Feijóo es guarden una carta: citar el president espanyol a la comissió d’investigació al cas Koldo, al Senat. Fonts d’alt nivell dins del partit reconeixen que encara volen esperar, perquè cada setmana hi ha nous “escàndols” que afecten el president i volen jugar la carta en el moment idoni perquè en doni explicacions.

Pedro Sánchez que fa setmanes que no respon preguntes (des de l’apagada) i que de l’assumpte Leire Díez no n’ha dit ni una paraula. El seu silenci és el millor tallafocs, de moment, perquè la benzina vessada per mitjans i per l’oposició no acabi d’incendiar la legislatura fent-la saltar pels aires.