Leire Iglesias, nova secretària d'Estat d'Habitatge, després de la mort de David Lucas

El govern espanyol ja ha seleccionat la nova secretària d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, qui serà la mà dreta de la ministra Isabel Rodríguez. Es tracta de Leire Iglesias, que fins ara estava al capdavant de l'entitat espanyola per construir habitatge públic i mobilitzar sòl, Casa 47, un dels segells de l'executiu de Pedro Sánchez. Amb aquest nomenament se substitueix oficialment David Lucas, qui va morir el passat 20 de juliol després que li detectessin càncer, tal com ell mateix havia anunciat. En el passat, Leire Iglesias havia estat també consellera de Mobilitat, Transport i Habitatge a la Junta d'Extremadura, pel PSOE. Ara, la seva posició a Casa 47 l'agafarà Maribel Ramos, també amb coneixement de les polítiques residencials estatals.\r\n