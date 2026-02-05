L'empresariat reclama al PP i al PSOE un «esforç unànime» per l'oficialitat del català a Europa

L'oficialitat del català a la Unió Europea continua encallada, però l'empresariat s'ha començat a moure perquè això canviï i el PP i el PSOE es posin les piles. Les patronals Foment, Pimec, Cecot o organitzacions com el Consell General de Cambres de Catalunya, la Fundació d'Empresaris de Catalunya (FemCAT), el Centre Metal·lúrgic, els industrials del baix Vallès (AIBV) i els empresaris de les comarques de l'Ebre (AECE) han reclamat a "totes les forces polítiques de l'Estat a treballar activament" amb els dirigents europeus per aconseguir el suport necessari per aconseguir que el català sigui oficial a Europa. "És el moment idoni", afirmen en un comunicat.
Els empresaris fan el diagnòstic que, en la situació actual de replantejament de la Unió Europea, cal "negociar favorablement" aquesta oficialitat per avançar en més solidaritat i cohesió entre els estats membres. A més, recorden que convertir el català -i el basc i el gallec- en oficials "no implica el retrocés de cap altra llegua". "Cal un esforç unànime en aquesta direcció", ha dit. Recorden que hi ha altres llengües amb menys parlants -com el lituà o l'eslovè- o d'altres com el maltès o l'irlandès que també ho són malgrat que en els seus estats s'hi parla, també, l'anglès, que ja és oficial. "Això no va ser obstacle", assenyalen.
En aquest sentit, apunten que el català, el basc i el gallec ja són oficials a l'estat espanyol, i des de fa uns anys es poden utilitzar al Congrés. Així, apunten que l'oficialitat "reforça el patrimoni cultural europeu i facilita la participació plena dels ciutadans en la vida europea" en un moment en què creix el qüestionament del projecte europeu i guanyen força formacions que s'allunyen de la Unió Europea. Sigui com sigui, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, reconeixia ara fa uns dies que encara hi ha set països reticents a avalar l'oficialitat i cal aconseguir la unanimitat dels 27 estats membres perquè tiri endavant.