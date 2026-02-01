Albares insisteix que l'oficialitat del català a Europa és «una qüestió de temps»

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha insistit que l'oficialitat del català a Europa és "una qüestió de temps". "No puc donar la data exacta, però estic segur que el català, exactament igual com l'eusquera i el gallec, serà llengua oficial de la Unió Europea", ha recalcat Albares en una entrevista al diari La Vanguardia.
"Amb el suport del Partit Popular espanyol ja s'hauria obtingut aquesta oficialitat. I sense el suport del PP espanyol, l'obtindrem també amb total seguretat", ha etzibat el titular d'Afers Exteriors, que també ha celebrat l'amnistia als presos anunciada a Veneçuela. "Espanya hi dona la benvinguda. La solució ha de venir d'un diàleg ampli, pacífic i democràtic entre veneçolans", ha afirmat Albares.
"S les parts ho volen, estem disposats a acompanyar com hem acompanyat altres vegades", ha continuat el ministre d'Afers Exteriors, que ha recordat com el govern espanyol és un dels pocs països que parla alhora amb el govern i l'oposició a Veneçuela. Pel que fa a la qüestió de Groenlàndia i la crisi de l'Àrtic, Albares s'ha mostrat partidari de continuar donant suport a Dinamarca.
"Hem aconseguit aturar una pressió inacceptable sobre Dinamarca, país membre de la Unió Europea. Però la reclamació última dels EUA es manté: volen la sobirania de Groenlàndia", ha posat sobre la taula el titular d'Afers Exteriors. "Per tant, la solidaritat amb Dinamarca ha de prosseguir", ha conclòs Albares.