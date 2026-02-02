Espanya admet que encara queden set països reticents amb l'oficialitat del català a Europa

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dilluns que vint països ja s’han posicionat a favor de l’oficialitat del català, l’euskera i el gallec a les institucions comunitàries. “En queden set”, ha remarcat en una entrevista a TVE Catalunya on ha apuntat que els que queden per posicionar-se “mai no han dit que no”.
“El que van dir és que necessitaven més temps”, ha asseverat abans d’afegir que el procés per aconseguir-ho avança “a bon ritme”. “És una qüestió de temps”, ha vaticinat el ministre. En aquest sentit, ha criticat que el PP hagi fet “mans i mànigues” per evitar que es puguin usar totes les llengües oficials de l’Estat als fòrums europeus.
“Probablement, amb el suport del Partit Popular, que no ha fet més que trucar a aquells països que tenen governs de la seva família política perquè literalment ho congelin, ja seria aprovat”, ha lamentat Albares que també ha promès que Espanya no retirarà aquesta reclamació acordada amb els partits independentistes.
Relació Europa-Estats Units
Preguntat per la relació entre Europa i els Estats Units, el ministre ha dit que Washington ha de continuar sent un aliat d’Espanya en termes comercials i de seguretat. Tot i això, ha admès que Trump té una nova visió basada en els aranzels i les “pressions inacceptables” sobre territoris com Groenlàndia. “El que és important és què podem fer els europeus”, ha ressaltat abans d’afegir que l’“autonomia estratègica” no és suficient, sinó que cal caminar cap a una sobirania plena en l’àmbit comercial i de seguretat.
Precisament sobre la idea d’un “exèrcit europeu”, Albares ha dit que no és una idea nova, sinó que ja es va plantejar fa dècades, malgrat que més tard s’abandonés. “La idea d’una defensa comuna sempre ha estat present”, ha ressaltat abans d’afirmar que era una proposta dels “pares fundadors” del projecte europeu. “És lògic tenir una seguretat comuna”, ha manifestat, abans d’afegir que la integració de la indústria militar i les coalicions de voluntaris poden ser un primer pas, integrat pels països que vulguin ser-ne l’avantguarda.
Situació a Gaza
Pel que fa a l’obertura del pas entre Gaza i Egipte, Albares ha remarcat que és “una bona notícia” que Espanya portava anys reclamant. “Encara és un pas molt insuficient: és un pas només de vianants. Nosaltres volem que s’obrin tots perquè l’ajuda humanitària entri de manera massiva”, ha manifestat abans de denunciar que Israel no està respectant l’alto el foc i que l’està vulnerant “de manera recurrent”.