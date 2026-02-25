Yolanda Díaz no es presentarà a les eleccions espanyoles de 2027. La dirigent de Sumar, doncs, es descarta per encapçalar la refundació d'aquest espai a l'esquerra del PSOE, que va començar a caminar dissabte en un acte a Madrid. En una carta a les xarxes socials, Díaz ha dit que la decisió ha estat "molt meditada" i que ja l'ha traslladada al seu espai polític i també al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'encara vicepresidenta segona es compromet a continuar "treballant" des de l'executiu espanyol per complir "amb el mandat de les urnes i avançar en tot allò que queda per fer".
La decisió de Díaz arriba en un moment marcat pels mals resultats de Sumar a les enquestes i a les eleccions d’Aragó. Aquest dissabte, Moviment Sumar, IU, els Comuns i Más Madrid van celebrar un acte per renovar la seva aliança i frenar l’ascens de l’extrema dreta, cita a la qual no va assistir la vicepresidenta. Des de Sumar apuntaven que estaven disposats a repensar l’estratègia del partit, així com el lideratge de l’espai a l’esquerra del PSOE que ha exercit Díaz els darrers anys. En una entrevista a Nació, la ditigent dels Comuns Candela López posava en valor Díaz, però advertia que ara tocava redefinir l'espai.
“Vull donar espai i temps perquè allò que està naixent avanci amb la força que mereix, i acompanyar-ho, cuidar-ho i impulsar-ho amb tota la meva energia i amb la força que em dona la convicció. I també vull cuidar el govern de coalició progressista, perquè és la millor eina que tenim per continuar guanyant drets”, ha afegit Díaz.
Malgrat que el govern espanyol insisteix en la seva voluntat de complir el mandat i no celebrar eleccions fins al 2027, els darrers dies l’esquerra ha fet moviments de cara a una eventual convocatòria. Dimecres passat, el líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va fer un acte a Madrid on va demanar que les esquerres s’alineïn per guanyar diputats a Vox “província a província”. Des de Sumar van fer un acte on van obrir els braços a una nova aliança d’esquerres, on hi volen incloure també Podem, partit que mantenia molta distància amb Díaz.
Durant la sessió de control al govern espanyol d’aquest dimecres, poc abans que Díaz fes pública la seva decisió de no ser candidata, el diputat popular Miguel Tellado ha dit que els aplaudiments a Díaz “sonaven a comiat”. “No es faci il·lusions”, ha afirmat Tellado entre les rialles de la bancada del PP.