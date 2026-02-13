L'error al judici dels Pujol en citar a declarar la persona que no era: «Jo soc mestra, investigui’m!»

Tot i que pugui semblar que durant un judici tot està tan controlat i ben preparat que no es poden cometre errors, hi ha situacions surrealistes que es poden viure durant un procés tan tens i llarg com una cita judicial per declarar. Un exemple és l'error que s'ha comès durant el judici dels Pujol que se celebra des del novembre de 2025 i en què hauran de declarar més de 200 testimonis.
Durant una de les cites amb un dels testimonis, el tribunal s'adona que la persona que es troba declarant a través de la videotrucada no és la que volien citar. La dona que està en directe com a declarant al judici dels Pujol insisteix que hi ha hagut un error després de la primera pregunta del judici: "Vostè va treballar o no sé si treballa encara al despatx del senyor Carreté?", li pregunten sobre l'assessor fiscal de la família Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté.
La dona contesta que "des del principi d'aquesta convocatòria ja sabia jo que hi havia algun error", i el tribunal es queda callat mentre ella continua dient que no és la persona que busquen. "Jo soc mestra i sempre he treballat a l'escola pública, no tinc res més", explica la dona que es diu Eva Martín Moreno, no Eva Maria Moreno.
El president del tribunal, José Ricardo de Prada, li demana disculpes i li expressa que, davant l'error, "no hi ha més preguntes". Al que ella respon, insistent, "no, de veritat, investigui'm", resposta que genera alguns riures entre els presents al judici, que finalment termina en una confusió a causa d'una coincidència de noms.
La persona que hauria d'haver estat al tribunal és Eva María Moreno, que treballava amb Carreté. El motiu d'aquest error va ser que al document d'acusació de la Fiscalia el nom de la testimoni estava escrit malament i havien escrit el nom de la mestra que ha viscut aquesta incòmoda situació i que, tot i que va avisar als funcionaris, ha hagut de presentar-se a la videotrucada.