Les bases de Podem ratifiquen Belarra com a secretària general amb un 90% dels vots

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha estat ratificada aquest dissabte per revalidar el seu lideratge al capdavant del partit amb el 90% dels vots dels inscrits que han participat en la cinquena assemblea ciutadana de la formació, amb una forta caiguda de participació respecte al 2021. En aquest congrés, han emès vot 27.172 inscrits, 24.417 persones menys. D'aquesta manera, Podem arrenca una etapa interna en què reforçarà el tàndem amb l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha estat proposada com la seva com a referent electoral per a les eleccions generals.