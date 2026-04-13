Les dues candidatures a la federació d'ERC Barcelona superen els avals necessaris

Era una evidencia des de fa dies, però l'entrega dels avals ho ha confirmat: hi haurà duel entre afins i crítics d'Oriol Junqueras i Elisenda Alamany a la federació d'ERC Barcelona. Totes dues candidatures han superat els 46 avals necessaris per poder presentar-se a les primàries. La candidatura encapçalada per Ricard Farin, situada al corrent més proper a la direcció nacional, ha presentat 347 avals. Per contra, el corrent crític, liderat per la regidora Rosa Suriñach, n'ha aplegat al voltant de 160. Els primers treuen pit d'haver recollit un nombre d'avals superiors als de les candidatures de l'any passat, mentre que els segons asseguren que van deixar de recollir avals un cop van constatar que tenien els necessaris per poder presentar-se. Les primàries es disputen el 17 d'abril i competiran la candidatura "Activem Barcelona", que encapçala Farin; i la candidatura crítica "Construïm Esquerra Barcelona", encapçalada per Suriñach. Informa Lluís Girona.\r\n\r\n \r\n