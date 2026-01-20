L'Eurocambra reclama a l'Estat un llindar mínim per aconseguir escó a les eleccions europees

El Parlament Europeu ha reclamat aquest dimarts a Espanya que imposi un llindar electoral d'entre el 2% i el 5% dels vots per obtenir representació a l'Eurocambra. Suposaria aplicar la reforma electoral comunitària aprovada el 2018, que encara no ha estat ratificada per l'Estat, l'únic de la UE que encara no ho ha fet. El text, que no és vinculant, ha estat aprovat per una àmplia majoria de l'Eurocambra amb 417 vots a favor, nou abstencions i 234 vots en contra. S'hi han oposat els socialistes espanyols, Vox i eurodiputats de Sumar, el PNB, Bildu o ERC, entre altres. La reforma posaria en risc que forces nacionalista poguessin obtenir representació parlamentària. En les eleccions europees de 2024, la coalició Ara Repúbliques -ERC, Bildu i el BNG- va obtenir el 4,91% dels vots i Junts va registrar-ne el 2,54%. Així doncs, si s'apliqués un llindar d'entre el 2% i el 5%, aquestes formacions ho tindrien més difícil per poder obtenir representació a l'Eurocambra. Si bé el govern de Pedro Sánchez va avalar la reforma davant el Consell de la UE, el 2023 el president espanyol va pactar amb el PNB no reformar la llei electoral sense negociació prèvia amb els nacionalistes bascos, que també podrien ser víctimes d'aquesta reforma europea. Informa Lluís Girona.\r\n