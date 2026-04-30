L'exdirector general de Centres Concertats i Privats del Govern fitxa com a assessor d'Illa

L'exdirector general de Centres Concertats i Privats del Govern, Xavier Güell, ha fitxat com a assessor del Departament de Presidència, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) aquest dijous. Güell, vicepresident d'Units per Avançar, va dimitir del càrrec al Departament d'Educació a finals de març, per "temes personals", segons fonts de la conselleria van concretar a l'ACN. Un mes després, serà assessor del president de la Generalitat, Salvador Illa, en missatge. Entre les funcions, destaca planificar accions "que tinguin impacte en el discurs i imatge del president" i vetllar per "alinear" el relat d'Illa amb l'acció de govern. Güell estarà adscrit a la Direcció General d'Estratègia, Anàlisi i Prospectiva de Presidència.\r\n