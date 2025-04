L’extreballador d’ERC esquitxat pel cas dels cartells, repescat com a assessor de la Diputació de Barcelona

L'exresponsable de comunicació d'ERC Tolo Moya torna a treballar des de dijous a la Diputació de Barcelona després de ser assenyalat pel cas dels cartells contra els Maragall per l'anterior direcció d'Esquerra Republicana (ERC). Moya, segons consta a la web de la institució, ha estat donat d'alta a l'ens provincial com a assessor de l'àrea de Presidència, tal com ha avançat el diari Ara.

Moya ja havia treballat a la Diputació de Barcelona com a assessor d'Esquerra fins que el partit el va acomiadar per l'acció de contra-propaganda mencionada. Esquerra ha recordat al rotatiu que aquest nomenament és competència de l'àrea de Presidència, per tant, del PSC amb Lluïsa Moret al capdavant. Tot i així, els republicans han afirmat que l'exdirector de comunicació de la formació "és una persona amb un currículum i una trajectòria professional reconeguts".

L'informe intern d'ERC per aquest cas va arribar a la conclusió l'octubre passat que Moya va ser el màxim responsable dels polèmics cartells dels Maragall i l'Alzheimer. El document, independent de la direcció, no deixa clar qui va ser l'ideòleg d'aquesta campanya, però assegura que el partit "no tenia una estructura paral·lela", sinó una empresa que realitzava certes campanyes.

De totes maneres, Moya ha carregat en diverses ocasions contra la investigació interna dels republicans i ha assegurat que ell no n'és responsable i que "té proves" que rebaten el relat de l'informe. A més, també ha dit que Oriol Junqueras sabia que els polèmics cartells eren falsa bandera abans que sortís a la premsa.

L'últim intent de l'exrepublicà per defensar-se va ser la creació del web 'cartellsalzheimer.cat' aquest març. La web va començar a deixar de ser operativa hores després perquè es va saber que l'havia creada el mateix Moya per repassar el cas dels cartells dels Maragall, l'acció de l'estructura B del partit. Tal com va comprovar l'ACN, el número de telèfon i el correu electrònic de Moya estaven vinculats a la web i al compte de 'X' (@cartellsalzhe, ja esborrat).

Moya s'hi presentava a si mateix com a "totalment innocent" i afirmava que està "perseguit per motius polítics". Així mateix, assenyalava l'exsecretària general d'ERC Marta Rovira i els exresponsables de comunicació Oriol Duran, Sergi Sabrià i Marc Colomer.