Llach reclama als crítics de l'ANC que siguin «lleials» al full de ruta aprovat pels socis

El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, ha reclamat aquest dissabte als secretaris nacionals crítics que siguin "lleials" al full de ruta aprovat pels socis. Així ho ha assegurat durant el ple del Secretariat Nacional, on ha dit que "les opinions personals no poden estar per sobre del bon nom i del prestigi de l'entitat" i ha subratllat que "el camí actual de l'Assemblea ha estat decidit col·lectivament".

En aquest sentit, Llach ha recordat que l'actual estratègia de l'entitat va ser aprovada amb el 83% dels vots. En paral·lel, el Secretariat Nacional ha aprovat una ponència de modificació parcial dels Estatuts, que es votarà a l'assemblea general entre el 25 i el 30 de juny.

Entre les reformes estatutàries plantejades per la presidència de Lluís Llach hi ha la possibilitat d'escollir càrrecs orgànics amb majoria absoluta si després de dues votacions no s'arriba als dos terços, per "evitar situacions de bloqueig". També amplia la majoria a dos terços del Secretariat Nacional i 65% dels socis per poder donar suport a una llista electoral.