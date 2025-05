L'Observatori contra la Corrupció alerta de la tolerància dels joves a les pràctiques fraudulentes

L'Observatori Ciutadà contra la Corrupció ha constatat el "desconcert" davant la tolerància cap als comportaments fraudulents, especialment per part del jovent. "No entenc per què no ens en sortim", s'ha queixat la seva presidenta, Itziar González, aquest dimecres en la inauguració de la III Cimera contra les causes estructurals de la corrupció al Parlament, que també ha demanat responsabilitat als partits polítics. A l'acte hi han assistit representants de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, però no de PPC, Vox ni Aliança, i el president de la cambra catalana, Josep Rull, ha avisat que la corruptela és "nociva" per la democràcia perquè fomenta el clientelisme i corca les bases morals del país.

La presidenta de l'Observatori ha remarcat la "preocupació" per la tolerància entre les generacions més joves i ha valorat que això indica que cimeres com aquestes no tenen gaire incidència en la societat: "Ens conjurem perquè deixi de ser així", ha remarcat. En l'inici de la Cimera, González ha fet una crida als partits perquè, com a "coproductors" de la lluita contra la corrupció, facin una passa endavant. La representant de l'Observatori ha apuntat que coneix molts dirigents polítics i que li "costa creure" que no reaccionin davant d'aquesta realitat. Així, ha subratllat que té "absoluta confiança" del comportament públic dels partits, motiu pel qual no entén per què continua havent-hi corrupció.

González ha demanat a les formacions que, si no poden anar "més enllà" per qüestions de temps, de dedicació o per temes "humans", que avisin l'Observatori. En aquest sentit, ha garantit que des de l'ens estan a disposició d'entendre-ho i de buscar altres maneres per tirar endavant el procés contra la corrupció, alhora que ha insistit a promoure la cultura de la integritat i parlar de cultura política. "La corrupció corca la moral del país", ha reblat.

Per la seva banda, Rull ha advertit que la corrupció és "nociva" per a la democràcia i la prosperitat del país, i ha admès: "No ho estem fent prou bé". Durant la inauguració de la Cimera celebrada a la Sala de Grups, el president del Parlament ha insistit que les males praxis impliquen sobrecostos en la provisió de béns i serveis, que fomenten el clientelisme, i trenquen el principi d'igualtat. A més, ha alertat que la corrupció perjudica els col·lectius més vulnerables i corca les bases morals del país i els valors sobre els quals cal fomentar les institucions pròpies.