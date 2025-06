L'oficialitat del català torna a ajornar-se i es dirimirà durant la presidència danesa

L'oficialitat del català a la Unió Europea (UE) torna a ajornar-se. Després que els 27 posposessin la votació sobre l'estatus de les tres llengües cooficials de l'Estat a finals de maig, la qüestió ha quedat fora de l'agenda de la reunió del Consell d'Afers Generals de la UE -on s'ha d'avalar la mesura- que s'ha celebrat aquest dimarts a Luxemburg. Des del govern espanyol indiquen que continuen parlant amb els països que van demanar temps i subratllen que portaran la qüestió a la taula dels 27 "tan aviat" com s'hagin resolt els dubtes d'alguns estats. Ara, la qüestió s'haurà d'abordar durant la presidència del Consell de la UE de Dinamarca, que assumirà des del juliol fins al desembre.

Els 27 van acordar posposar la votació sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la reunió de finals de maig pels dubtes d'una desena d'estats. Espanya tenia la possibilitat de tornar a demanar que s'introduís la qüestió en l'ordre del dia de la trobada de ministres d'Afers Europeus de la UE que s'ha celebrat aquest dimarts a Luxemburg.

Tanmateix, les reticències que encara mantenen diversos estats membres han fet que Espanya hagi descartat sol·licitar la votació o demanar que s'inclogués la qüestió com a punt de debat en la trobada. Així, segons confirmen fonts diplomàtiques, l'oficialitat de les tres llengües no s'ha abordat en la reunió d'aquest dimarts.

"El govern d'Espanya continua treballant amb tots els països per resoldre qualsevol dubte, de manera que quedin dissipats al text final, que es portarà a adopció tan aviat com sigui possible", apunten des del ministeri de José Manuel Albares.

El ministre d'Exteriors espanyol ja va avançar que parlaria amb els estats membres que s'havien expressat en contra de la proposta d'Espanya. Alemanya, Itàlia, Finlàndia, Suècia, Croàcia i la República Txeca són els països que van demanar obertament durant la discussió del 27 de maig que es retirés la votació perquè encara persistien els dubtes, concretament sobre els aspectes jurídics i econòmics del text que el govern espanyol va posar sobre la taula.