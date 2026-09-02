L'«Operació Reformista» de Míriam González aterrarà a Barcelona el 17 de setembre

L’advocada Miriam González, que ha impulsat la plataforma Espanya Millor amb l’ull posat a les properes eleccions espanyoles, com vam avançar, presentarà la seva plataforma política a Barcelona el 17 de setembre. Ho farà en un acte d’El Periódico al Palau de la Música. Aquesta jurista de Valladolid, de 57 anys, porta temps treballant una proposta de renovació de la política espanyola que vol superar la polarització i ser una alternativa centrista, “europeista” i de “societat civil” enfront el PSOE i el bloc de dretes PP-Vox.
González no és una personalitat negligible. Amb molta vocació política, aquesta experta en Dret Comunitari és una figura rellevant en els ambients financers de Londres. És la dona de l’exlíder liberal del regne Unit Nick Clegg, que va ser viceprimer ministre. Ha estat consellera d’una companyia espanyola de l’Ibex, Acciona.
En el web de la seva plataforma, s’evita al màxim explicitar la ideologia del seu projecte polític, tot i que es deixa clar l’”europeisme” com a senyal d’identitat i el rebuig a la polarització. Hi ha un esperit de renovar una política espanyola que l’advocada contempla amb preocupació, defensant la fi dels aforaments i d’un ús partidista de l’acció popular en els processos judicials.
El projecte de s’ha anat elaborant a partir de grups de treball especialitzats. Defensa un canvi en el model productiu, considera que cal transformar el turisme per fer-lo menys extensiu. Com? Amb la reducció de l’horari laboral en el sector de l’hostaleria i apostant per un “turisme lent i saludable” fora dels mesos d’estiu.
També mostra inquietud per la crisi climàtica i propugna una nova política d’aigua, amb la despolitització de la gestió, el recurs de tecnologia punta i plans d’inversió sostinguts. González vol posar l’educació en el mainstream de les prioritats polítiques i una de les seves propostes és crear una matèria escolar de cultura econòmica i financera.
Una de les iniciatives d’Espanya Millor ha estat crear un “faltòmetre” que indica el rànquing de les manques de respecte dels diferents dirigents polítics en les seves intervencions al Congrés. Un índex que mostra un pols bastant igualat entre els líders del PP, PSOE i Vox.
Una agenda intensa i bona rebuda econòmica
Com ja vam informar, des d’Espanya Millor es van explicar algunes de les seves propostes a les forces polítiques majoritàries, que van acollir l’advocada amb cordialitat personal i poca receptivitat política. Això va fer que la jurista contemplés donar un pas endavant cap a la política activa amb una marca pròpia. Un objectiu gens còmode en un mapa partidari ja molt consolidat i especialment crispat.
El que testimonien persones que l’han tractat és que Miriam González ha mantingut intensos contactes amb el món econòmic i professional en els darreres mesos. En el cas de Catalunya, va parlar amb figures del món empresarial que veuen bé l’aire liberal del seu projecte. Alguns dels seus interlocutors sempre han destacat que el projecte fa pensar més en l’Operació Reformista que va liderar el 1986 Miquel Roca que no pas amb la candidatura del francès Manuel Valls a les municipals de Barcelona. El problema és que ni una operació ni l’altra van donar gaires fruits.
No se li pot negar a Miriam González que disposa d’una bona agenda i de contactes internacionals. Caldrà veure el forat que aconsegueix fer una proposta com la seva, de flaires liberals britànics -en un Regne Unit on els liberals han competit sempre amb els conservadors-, en una societat com l’espanyola que no sembla que s’estigui fent més liberal.