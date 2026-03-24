L'oposició veu «insuficient» el paquet de mesures del Govern per la guerra

El paquet de mesures del Govern per pal·liar les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient no ha caigut amb bon peu al Parlament. Pràcticament tota l'oposició, també dels que són socis del Govern, han coincidit a dir que les propostes són "insuficients". És l'anàlisi que han fet Junts, el PP, els Comuns i la CUP, tot i que amb exigències diferents. Qui ha estat més prudent ha estat ERC, que sí que ha criticat la "manca de concreció" per part de l'executiu i que espera més detalls per aprofundir en la valoració del paquet de mesures.
El Govern ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Després de reunir-se amb els grups i de tenir el full de ruta del govern espanyol, l'executiu català ha fet el pas i ha mobilitzat 400 milions d'euros, que inclouen ajudes a les famílies vulnerables per pagar aliments i subministraments, o línies específiques per empreses i autònoms per fomentar la internacionalització, diversificar mercats o aprofundir en la transició energètica. Es tracta d'un paquet inicial que es pot adaptar si la guerra s'allarga.
Junts demana una "rebaixa fiscal"
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha qualificat aquest dimarts d’"inconcretes" i "insuficients" les mesures. En una compareixença al Parlament, ha retret a l’executiu de Salvador Illa "manca de lideratge", ha lamentat que el paquet inclogui sobretot ampliacions de crèdit i "pocs" ajuts directes, i ha insistit que cal una "rebaixa fiscal", especialment de l’IRPF. En paral·lel, també ha carregat contra la gestió del conflicte educatiu i ha assegurat que el Govern "no només no resol les reivindicacions dels docents, sinó que no sap ni com reunir-se amb els sindicats majoritaris".
ERC critica la "manca de concreció"
Al seu torn, la portaveu parlamentària d'ERC, Ester Capella, ha criticat la "manca de concreció" i ha insistit en demanar a l'executiu que reclami poder decidir en el disseny dels ajuts estatals i europeus. La dirigent republicana entén que es tracta d'un "primer paraigua" que "s'haurà d'anar concretant i definint". En tot cas, ha insistit en la demanda al Govern que reclami poder dissenyar, gestionar i executar els ajuts estatals i europeus. "Només així, en l'exercici de la sobirania, serem capaços de donar resposta a totes les necessitats", ha remarcat. Capella també ha demanat al Govern "més capacitat d'incidència" dels partits, "més sobirania" i "voluntat" d'exercir aquesta sobirania.
El PP demana menys "pressió fiscal"
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, considera "insuficients" els 30 milions que el decret del Govern preveu per a les famílies i lamenta que es destinin zero euros a les classes mitjanes. "Una vegada més les classes mitjanes són les grans oblidades", ha dit. Segons Fernández, el decret inclou "mesures temporals per guanyar temps" però que no resolen els problemes d'arrel. I, en aquest context, el portaveu dels populars ha reclamat "més reformes estructurals, menys pressió fiscal i més confiança per a autònoms i empreses".
Els Comuns veuen un paquet "de mínims"
Els Comuns veuen "de mínims i massa inconcret" el paquet de mesures del Govern. Així ho ha dit la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, que ha lamentat, entre d'altres, que l'executiu no concreti "per a quines situacions" són els trenta milions d'euros destinats a famílies. També ha criticat que el Govern no concreti si es recuperarà el conveni amb les energètiques per fer front a la pobresa energètica i ha demanat posar "ja a treballar" la unitat contra l'especulació en els preus. Albiach sí que ha celebrat que l'executiu hagi inclòs que els ajuts a les empreses estiguin condicionats al manteniment dels llocs de feina.
La CUP demana control de preus i sancions
La diputada de la CUP, Laure Vega, ha valorat com a "insuficient" la resposta del Govern i ha demanat una aposta pel control i la sanció de la inflació, topalls als preus dels carburants, l'energia i els productes essencials, així com una moratòria de desnonaments i la congelació dels lloguers. Entre altres qüestions, ha criticat la baixada de l'impost del CO2 i ha lamentat que l'executiu es comprometi a revisar l'evolució dels preus, però no pas a sancionar-ne els increments quan siguin aprofitaments empresarials d'un context de crisi. Vega també ha reclamat que, si l'Estat no és capaç d'aprovar les mesures que la CUP considera necessàries, delegui competències a Catalunya.