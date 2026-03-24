Montero s'acomiada del consell de ministres per anar a Andalusia i precipita el seu relleu

La ministra portaveu, Elma Saiz, ha explicat al final del consell de ministres que la reunió d’aquest dimarts havia estat “emotiva”. Descrivia així l’ambient generat per la sortida imminent de la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que avui s’ha acomiadat delss eus companys de govern per abanderar els colors del PSOE en la campanya electoral que començarà a Andalusia. Ahir, el president de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, va convocar a les urnes per al 17 de maig.
Montero abandona l’executiu espanyol -tot indica que formalitzarà la seva dimissió en les properes 48 hores- en un moment crucial. La seva presència ha torpedinat l’acord entre el PSOE i ERC per al traspàs de l’IRPF a la Generalitat. Un pols que també ha fet inviable el suport d’Esquerra als pressupostos de la Generalitat. Ara, la sortida d’escena de Montero pel que fa al govern espanyol facilita l’entesa a Palau. El fet que les eleccions andaluses siguin tan aviat -es preveien entrat el juny- també és un alleugeriment per Salvador Illa.
La nova candidata a Andalusia no ho té gens fàcil. Haurà de combatre un Moreno Bonilla que va a les urnes amb majoria absoluta i una imatge de lideratge tranquil, molt diferent al d’Isabel Díaz Ayuso, i que no facilita la polarització que necessita la Moncloa. Amb tot, el dirigent del PP també s’haurà de batre per evitar que Vox li arruïni la festa i acabi amb la seva majoria absoluta, forçant-lo a pactar amb una extrema dreta en ascens.
Qui substituirà Montero? Ja circulen diverses opcions. Una és la del secretari d’estat d’Hisenda, Jesús Gascón, el que implicaria l’accés al consell de ministres d’una figura ara aliena al primer pla de l’executiu. El nom que apareix amb més opcions és el de Carlos Cuerpo, el titular d’Economia. Una possibilitat aquesta que suposaria la reunificació de les dues grans carteres econòmiques de l’executiu, com havia estat en el passat. La decisió, completament en mans de Sánchez, no es farà esperar.