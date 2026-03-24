«Som una veu que lidera»: La Moncloa veu guanyadora la seva posició contra la guerra

La guerra a l’Orient Mitjà es troba en un punt d’inflexió global que fa imprescindible refermar el “no a la guerra”, segons ha assegurat el govern espanyol aquest dimarts. Un conflicte que l’executiu qualifica d’”il·legal”. Espanya “ofereix un camí alternatiu enfront l’arbitrarietat i la llei del més fort”, en paraules del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que ha presentat l’estratègia de política multilateral per al desenvolupament sostenible.
Albares, referint-se a la sessió del Congrés de dimecres sobre el conflicte, ha dit que “serà clarificador perquè el no a la guerra no és una pancarta, com diuen PP i Vox, sinó el sentit abrumadorament majoritari de la societat espanyola”. Ha tret pit del pes de la posició espanyola al món: “La veu d’Espanya és una veu que lidera, com es va veure a Gaza i amb el reconeixement de Palestina”. “Sense dret internacional, respecte als drets humans i negociació no hi ha pau”, ha afirmat Albares, que confia “no haver d’explicar això a cap grup parlamentari”.
Albares ha valorat positivament l’anunci de Donald Trump de suspendre cinc dies els atacs a infraestructures crítiques de l’Iran, ha reclamat al règim xiïta posar fi als atacs als països del Golf i debloquejar la navegació a Ormuz, i a totes les parts en guerra de desescalar el conflicte i optar per la contenció. El ministre també ha defensat la integritat territorial del Líban, en aquests moments sota el foc israelià. Albares ha anunciat que demà viatjarà a Algèria, subratllant el seu paper com a aliat i subministrador de gas fiable.
Els tres ministres presents a la roda de premsa posterior al consell de ministres s’han desfet en elogis a la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha viscut avui la darrera reunió de l’executiu, ja que anirà a Andalusia com a candidata socialista a les eleccions . El titular d’Economia, Carlos Cuerpo, ha agraït la tasca feta per Montero, i a la pregunta de si es veu amb més competències, ha assenyalat que tota decisió d’aquest tipus correspon al president del govern.
Cuerpo s’ha permès dir que, si el seu nom circula com a possible substitut de Montero, és un senyal que es valora positivament la seva gestió al capdavant del ministeri d’Economia. Sobre una possible reunificació dels ministeris d’Economia i Hisenda, ha derivat la decisió a Pedro Sánchez. Sobre els pressupostos, Elma Saiz s’ha limitat a dir que “es presentaran”, però ha afegit que uns comptes renovats "no han impedit a l'executiu adoptar mesures ambicioses".
Carlos Cuerpo ha manifestat que esperen que el Congrés validarà dijous vinent les mesures adoptades per l’executiu davant la crisi al Golf Pèrsic, que suposen un esforç de 5.000 milions: “Els ciutadans no entendrien el que no fos un vot positiu perquè ja perceben els efectes positius de les mesures incloses en el reial decret”. La ministra portaveu, en l’inici de la compareixença, ha apel·lat a la “responsabilitat” dels grups polítics. En el transcurs de la roda de premsa s’ha conegut que Junts votarà a favor del reial decret.