Junts avala les mesures de Sánchez per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran

Pedro Sánchez podrà comptar amb el suport de Junts a les mesures pensades per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran. Així ho ha assenyalat aquest dimarts Míriam Nogueras, cap de files de la formació a Madrid, en una entrevista al programa Tot es mou del 3Cat. "El decret inclou bona part de les mesures d'impostos que vam presentar el 6 de març", ha remarcat Nogueras, que també ha defensat que els autònoms que facturen menys de 85.000 euros l'any estiguin exempts de pagar l'IVA. Una novetat, per cert, que segons la dirigent independentista ja compta amb el suport del govern espanyol. Tot plegat hauria de concretar-se en les votacions previstes per aquest dijous.
"Com que ells votaran que sí a això, comptaran amb el nostre vot en les altres mesures", ha remarcat Nogueras, que ha deixat clar que no tenen raons per fer costat al segon decret que es va aprovar divendres passat en un consell de ministres extraordinari, centrat en polítiques d'habitatge. "Hem de veure què fan en altres països i invertir més en habitatge públic", ha recalcat la portaveu de Junts a Madrid. La negativa de la formació de Carles Puigdemont a validar aquestes mesures ha estat rebuda amb hostilitat per part de Sumar, que és qui va pressionar per aprovar el decret. Davant del desacord dins de l'executiu de coalició, es van aprovar dos decrets, amb l'habitatge segregat.
Fonts de Junts insisteixen que "la meitat" de les mesures -basades en una rebaixa de l'IVA sobre el preu dels carburants- havien estat plantejades per ells. "Ens ho han acabat comprant tot", assenyalen les mateixes fonts. Feia setmanes que el partit de Puigdemont i el PSOE no s'entenien amb aquesta claredat, tenint en compte que a l'octubre la formació independentista va optar per trencar amb Sánchez. El diàleg ha continuat en aspectes sectorials, com és el cas de la llei sobre la multireincidència -que quan estava en vigor l'Acord de Brussel·les no s'havia acabat de concretar mai-, i ara ha tornat a cristal·litzar amb les mesures per pal·liar els efectes de la crisi a l'Iran, encara incerta.