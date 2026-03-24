El Govern destinarà 30 milions a ajudes a les famílies vulnerables pels efectes de la guerra

El Govern ha aprovat aquest dimarts un paquet d'ajudes per fer front a la guerra de l'Orient Mitjà. Té una dotació inicial de 400 milions d'euros, que es pot ampliar si el conflicte s'allarga, i el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, ha detallat que inclourà, entre altres, 30 milions per ajudar les famílies a pagar aliments i subministraments. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sàmper ha explicat que hauran d'"acreditar" que necessiten l'ajuda. Les mesures, anunciades dilluns per Salvador Illa, també inclouen ajudes a les petites empreses perquè puguin diversificar els mercats, intensificar la internacionalització i aprofundir en la descarbonització.
L'objectiu del Govern és que el conflicte tingui el menor impacte possible en el mercat de treball i protegir el poder adquisitiu de les famílies. L'executiu contempla tots els escenaris per anar perfilant les ajudes. "Hem d'estar preparats", ha dit Sàmper. Es vol evitar que s'arribi a la situació d'acomiadaments, però si passa es preveu el mecanisme dels ERTO perquè tingui "els efectes menys perjudicials per als treballadors". El paquet de 400 milions d'euros té tres àmbits: les famílies, els treballadors i els col·lectiu vulnerables; enfortir la resiliència del teixit empresarial per no perdre la competitivitat; i accelerar les mesures de transició energètica per no dependre tant d'altres mercats. "Europa ha de ser autosuficient en tot allò que pugui", ha insistit el conseller.
Un dels elements que preocupen el Govern és la pujada del preu del combustible, que té traduccions en el preu del transport, de l'energia o dels aliments. Els 30 milions d'ajudes a les famílies estaran disponibles per a les persones que ho acreditin, i Sàmper ha precisat que hauran de ser persones "vulnerables". En l'àmbit de l'empresa, hi haurà línies de finançament a través de l'ICF i d'Acció, que tindran per objectiu diversificar mercats i fomentar la internacionalització. "És imprescindible", ha remarcat el conseller. També ajudes als autònoms, que tindran ajudes directes, i mesures per a la descarbonització, que tindran ajudes en aquest sentit. Per al sector agrícola i del transport també hi haurà diners, per pal·liar els efectes de la pujada de preu del combustible.
Tot això ja estava previst amb el pla Responem contra els aranzels de Donald Trump, que va mobilitzar 1.500 milions d'euros. El Govern s'ha reunit dues vegades amb els grups parlamentaris a Palau -l'última cimera va ser divendres de la setmana passada-, i ha esperat a la publicació de les 80 mesures de la Moncloa al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per concretar el pla català. El conflicte a l'Orient Mitjà ha agafat l'executiu en plena renegociació dels pressupostos: dimecres passat va decidir ajornar-los per tal d'arribar a un acord amb ERC abans que acabi el mes de juliol, previsiblement per Sant Joan.