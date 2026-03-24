La jutgessa de la dana cita Carlos Mazón com a testimoni i li reclama totes les seves comunicacions

La titular de la plaça número 3 de la secció civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Catarroja, encarregada d'investigar la gestió de la dana que el 29 d'octubre del 2024 va causar 230 víctimes mortals al País València ha acordat citar a declarar com a testimoni Carlos Mazón, president de la Generalitat valenciana en el moment dels fets.
Així ho ha decidit en una interlocutòria notificada aquest dimarts a les parts, en què la magistrada argumenta que la interlocutòria emesa recentment per la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia valencià, després que ella elevés una exposició raonada per sol·licitar que Mazón fos investigat, "exclou" la seva "responsabilitat de forma completa en la seva vessant omissiva en no ostentar la posició de garant", segona va determinar el tribunal en un comunicat.
La instructora precisa que "no aprecia tampoc el TSJ indicis de delicte a l'acció de l'aforat en una eventual participació activa" (en l'enviament de l'ES-Alert). D'aquesta manera, "no és factible efectuar un judici de futur sobre l'obtenció durant la instrucció d'indicis que derivaran en eventuals responsabilitats penals de Mazón", manté. "Una eventualitat que es desconeix i que en cap cas pot ser obstacle, després de la interlocutòria del TSJ, a fi d'acordar-ne la declaració testifical", conclou.
La interlocutòria estableix que la seva declaració testifical i la comunicació a l'ara diputat autonòmic perquè aporti voluntàriament a la causa els missatges i trucades telefònics del 29 d'octubre de 2024 relacionats amb la dona s'efectuarà una vegada que la interlocutòria del TSJCV adquireixi fermesa.