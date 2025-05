Maniobra del PP per evitar que el Constitucional avali l'amnistia a finals de juny

El PP ha sol·licitat al Tribunal Constitucional (TC) que suspengui la seva deliberació sobre la validesa de la llei d'amnistia als encausats del procés. Segons ha confirmat l'ACN, els populars han registrat un escrit en què sol·liciten paralitzar el debat sobre el seu recurs fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre qüestions prejudicials plantejades per diversos tribunals.

Aquest dilluns, el president de l'alt tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ja va rebutjar una petició similar de tres magistrats de la cort que demanaven un debat específic sobre el plantejament d'una qüestió prejudicial al TJUE i paralitzar la discussió de fons sobre l'amnistia fins que hi hagi pronunciament.

El Tribunal Constitucional preveu abordar el recurs del PP contra la llei d'amnistia en un ple monogràfic que tindrà lloc entre el 24 i el 26 de juny i on s’espera una majoria a favor d'avalar la norma. El seu president ja va avançar que hi hauria decisió sobre l'amnistia abans de l'estiu. Al juny hi ha previstos dos plens i és molt probable que aquest debat s'abordi en el de finals de mes.

Hi ha una majoria progressista de sis contra quatre que fa preveure que s'avali la llei. El conservador José María Macías va ser recusat i el progressista Juan Carlos Campo es va abstenir.