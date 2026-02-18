Marlaska dimitirà si la víctima del director adjunt de la policia diu que s'ha sentit desprotegida

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat aquest dimecres que dimitirà del càrrec si la víctima del director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional espanyola li diu que "no s’ha sentit protegida" o que ha entès que ell li ha "fallat en algun sentit". "De l’única persona de qui jo podré acceptar qualsevol crítica és de la pròpia víctima", ha manifestat en una sessió de control al govern al Congrés, on el PP ha demanat insistentment la seva dimissió per un cas de presumpta agressió sexual dins la policia.
"Quan surtin d’aquí, prenguin bona nota del que fa aquest Ministeri i aquest govern. Tenen localitats properes a Madrid on podran actuar. Em refereixo a Móstoles", ha afegit el ministre adreçant-se a la bancada popular. "Evidentment no en sabíem res; si ho haguéssim sabut, se li hauria demanat la renúncia o la destitució immediata", ha explicat abans a la premsa als passadissos del Congrés. Marlaska, que ha confirmat que també s’ha rellevat el número dos del DAO, ha acusat el PP de voler instrumentalitzar el cas en demanar-li la dimissió per, suposadament, conèixer els fets i no actuar.
“Ara és el moment de la justícia i del suport a la víctima”, ha exposat abans d’explicar que no ha parlat directament amb el director adjunt operatiu sobre la querella que pesa contra ell. Preguntat pel contingut de la querella, el ministre ha dit que inclou uns "fets greus" que li generen una "decepció manifesta". Segons Marlaska, la "prova més concreta" que no se sabia res sobre els fets és que l’advocat va mantenir “en secret” els fets i la denúncia fins ahir a la tarda.
Fonts del Ministeri de l'Interior van confirmar ahir que el comissari principal va comunicar la "decisió de renunciar al càrrec" arran de la decisió d’un tribunal d’instància de Madrid d’admetre una querella per presumpta agressió sexual, coaccions, lesions psíquiques i malversació de cabals públics, interposada per una subordinada i exparella de González. L’excomandament policial està citat a declarar el 17 de març per uns fets que haurien tingut lloc l’abril de l’any passat.