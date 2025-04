Mas s'escapa d'aclarir si tindrà carnet de Junts: «Això no toca»

"Això no toca". L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha fet referència aquest dijous a la frase cèlebre del també expresident Jordi Pujol per esquivar aclarir si finalment es faran militants de Junts, tal com van assumir fer plegats de forma distesa en un sopar organitzat pel partit al Maresme el juliol del 2024.

Ja a l'agost, Pujol es va desdir de l'acostament a aquest partit, i ara és Mas qui no aclareix si accepta la invitació que els va fer el secretari general de Junts, Jordi Turull. Ha esquivat ser clar en aquest aspecte durant la presentació, a la Llibreria Ona, de Pujol i jo (Saldonar, 2025), el llibre del periodista Txema Seglers, que vol ser un retrat de l'home que més ha manat a Catalunya, amb totes les cares i totes les creus.

Mas és un dels 27 testimonis que formen part d'aquesta proposta editorial de la col·lecció Periodistes, impulsada per Saldonar conjuntament amb el Grup de Periodistes Ramon Barnils. Joan B. Culla, Jaume Reixach, Jordi Amat, Josep Maria Pou, José Antich, Núria Orriols, Xavier Trias, Irene Rigau, i Miquel Roca són alguns dels noms que aporten diversitat de visions sobre Pujol, des de les defenses més evidents a les crítiques. També ho fa Ferran Casas, subdirector de Nació.

Però Mas, en una conversa amb l'autor moderada pel periodista Enric Borràs, president del grup de periodistes, sí que ha estat taxatiu en altres qüestions vertebrals durant el mandat i la vida de qui ha estat 23 anys al capdavant de la Generalitat. "No calia", ha dit sense embuts sobre la confessió que el seu antecessor va fer el 2014 sobre els diners que tenia a l'estranger que havia amagat a Hisenda.

L'exlíder de Convergència ha reforçat aquesta postura, com ja ha fet en altres ocasions, perquè considera que, si s'analitzen els fets, "es pot veure que (Pujol) de responsabilitats legals n'hi té poques". "S'hauria pogut explicar sense ocultació, però d'una manera diferent; no com un tema central seu", ha puntualitzat, a la vegada que ha denunciat que, tot plegat, ho va promoure la "policia patriòtica que vol destruir líders polítics fora de les urnes amb accions il·legals".

Viratges ideològics i anàlisi política

Des d'aquesta llibreria del carrer Pau Claris de la capital Catalana, Mas ha defensat no caure en simplismes quan es tracta de parlar d'autonomisme i sobiranisme. "No sabrem mai que hauria fet el president Pujol si s'hagués trobat en les circumstàncies que ens vam trobar en el 2010", ha etzibat. Per ell, el gir sobiranista de Convergència que va liderar és una evolució de l'etapa autonomista que demanava un milió i mig de persones en els carrers.

De totes maneres, ha reconegut que "errors propis" han acabat "avortant o frenant" el procés, que ara torna a trobar-se en la "pantalla autonòmica", amb temes sobre la taula com el "finançament singular o la condonació del deute espanyol". Què hauria fet Pujol?, torna a preguntar-se en veu alta Mas.

Durant l'escriptura de les 348 pàgines del llibre, Seglers ha reconegut que ha quedat seduït per Pujol: "és una figura molt potent, molt culte, amb nas; a mesura que feia les entrevistes, volia saber més d'un personatge que no deixa indiferent", ha confessat.

En un moment de la presentació, Borràs ha proposat als seus interlocutors una tria complicada; què és més utòpic, una Catalunya independent o que l'Estat espanyol respecti la sobirania dels catalans? Però Mas ho té clar: "les dues opcions perquè una pot portar a l'altra. Ens han negat sistemàticament la definició de Catalunya com a nació per negar-nos el dret natural a decidir", ha lamentat.

Tot i això, sota l'atenta mirada del públic, entre el que hi havia l'exalcalde convergent Xavier Trias, Mas ha volgut fugir d'escepticismes i ha animat a aprofitar el moment actual de la política espanyola per avançar en l'autogovern.

El català, en l'ADN de Pujol

En aquest sentit, Mas ha celebrat que ara el català es reclami a Europa, però creu que la demanda no només hauria de ser aquesta, sinó que recau en "com eixamplar la taca d'oli dins de casa". Ha recalcat la importància de la llengua per Pujol, un tema al qual "sempre torna" quan parla de la identitat.

"En el fil roig de la seva vida personal i política, el tem de la identitat és absolutament nuclear i, dins d'aquest, el més nuclear de tots és la llengua", ha sentenciat.

A través de les veus i figures que han envoltat l'expresident, que està a punt de fer 95 anys, l'autor articula una proposta de periodisme narratiu per aproximar al lector un home que ha estat molt de temps en el focus mediàtic; un home de qui s'ha parlat a totes les cases del país.