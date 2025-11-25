El metge de Pujol, preocupat per si es «vulnera» la seva dignitat en el judici

La vista oral del judici als Pujol ha començat aquest passat dilluns, després que el tribunal determinés, malgrat l'opinió dels metges, que l'expresident pot afrontar el procediment. El metge personal de Jordi Pujol, Jaume Padrós, ha dit aquest dimarts al matí en declaracions a l'Aquí Catalunya de la Cadena Ser que està preocupat per si es "vulnera" la seva "dignitat i integritat".
Els professionals mèdics ja dictaven que l'expresident no està en condicions ni físiques ni cognitives per assumir un procediment d'aquestes característiques. Tot i això, els magistrats han conclòs que el pare de la família serà jutjat juntament amb la resta en la causa sobre l'origen de la fortuna familiar. "Estic a la seva disposició per respondre el millor que sàpiga, però molt en forma no estic", havia dit Pujol aquest dilluns al tribunal.
En aquest sentit, el doctor Padrós ha esclarit que Pujol tindrà una "evolució progressiva" i que el "més esperable" és que de cara a la primavera, quan s'estima que hauria de declarar, "estigui pitjor". "Entenc que la justícia pugui ser cega, però no deshumanitzadora", ha dit. És per això que al doctor li preocupa que el judici segueixi el seu curs: "Té un risc per a la preservació de la seva dignitat". Amb tot, Padrós espera que la defensa acabi eximint l'expresident per demència abans que acabi el judici.
Entrevistat per la Ser, el doctor ha recordat que, a més, Jordi Pujol es troba en aquests moments en una situació "agreujada" a causa de la pneumònia que ha patit els darrers dies i que ha requerit que l'expresident ingressés a l'hospital: "La recuperació d'una pneumònia als 95 anys és lenta i pesada", ha assegurat.