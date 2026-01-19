Minut de silenci al Parlament per les víctimes de l'accident de tren a Andalusia

El president del Parlament, Josep Rull, ha encapçalat aquest dilluns el minut de silenci que la cambra ha convocat per homenatjar les víctimes de l'accident de tren de diumenge a la localitat andalusa d'Adamuz. S'ha fet davant de la façana del Parlament, sota una intensa pluja, i hi han participat els membres de la mesa i portaveus de diversos grups parlamentaris. També personal de la cambra i fins i tot alumnes d'un institut que estava de visita s'han sumat al minut de silenci. Un tren d'alta velocitat va descarrilar diumenge al vespre a uns 30 quilòmetres al nord-est de Còrdova i va ocupar la via contigua just quan hi passava un altre comboi, que també va descarrilar. Hi ha almenys una quarantena de víctimes mortals i se sospita que la xifra podria ser més elevada perquè hi ha persones atrapades entre la ferralla i alguns vagons van caure per un talús.\r\n\r\n\r\n\r\n⚫️ Minut de silenci al @parlamentcat per les víctimes de l'accident de tren a Andalusiahttps://t.co/G26Lv1I5xE pic.twitter.com/4GHofISsbk\r\n— NacióDigital (@naciodigital) January 19, 2026\r\n\r\n