Minut de silenci al Parlament per les víctimes de l'accident de tren a Andalusia

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 12:38
Actualitzat el 19 de gener de 2026 a les 12:43

El president del Parlament, Josep Rull, ha encapçalat aquest dilluns el minut de silenci que la cambra ha convocat per homenatjar les víctimes de l'accident de tren de diumenge a la localitat andalusa d'Adamuz. S'ha fet davant de la façana del Parlament, sota una intensa pluja, i hi han participat els membres de la mesa i portaveus de diversos grups parlamentaris. També personal de la cambra i fins i tot alumnes d'un institut que estava de visita s'han sumat al minut de silenci. Un tren d'alta velocitat va descarrilar diumenge al vespre a uns 30 quilòmetres al nord-est de Còrdova i va ocupar la via contigua just quan hi passava un altre comboi, que també va descarrilar. Hi ha almenys una quarantena de víctimes mortals i se sospita que la xifra podria ser més elevada perquè hi ha persones atrapades entre la ferralla i alguns vagons van caure per un talús.

