Minut de silenci del Govern i l'Ajuntament de Barcelona per les víctimes de l'accident de tren a Andalusia

La plaça de Sant Jaume ha acollit un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident ferroviari de Còrdova. L'acte de record ha estat convocat per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i ha reunit una seixantena d'autoritats d'ambdues institucions. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, l'ha encapçalat, acompanyat pels consellers de l'executiu de Salvador Illa, que no ha pogut assistir-hi a causa de la seva hospitalització. Per part del consistori barceloní, l'alcalde Jaume Collboni ha estat acompanyat pels tinents d'alcaldia i regidors i pels representants dels partits de l'oposició. A més, també hi ha assistit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Tot plegat quan el nombre de víctimes mortals del sinistre d'Adamuz ja se situa en 39, a més de desenes de persones amb ferides greus.\r\n