Montoro acusa dirigents del procés de tenir comptes corrents «abundants» a Andorra

El ministre d'Hisenda als governs de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, ha acusat dirigents del procés de tenir comptes corrents "abundants" a Andorra. Ho ha fet en la seva compareixença aquest dilluns al Congrés dels Diputats en el marc de la comissió que investiga l'Operació Catalunya. Ha puntualitzat que hi ha polítics que "no s'han de preocupar" perquè tenen "milions d'euros" en un "país veí" per no pagar impostos a Espanya.

En aquest sentit, ha citat el cas concret de l'expresident Jordi Pujol i la seva família per descentrar el focus del tema central de la comissió, que investiga la guerra bruta contra l'independentisme. Sobre aquesta, Montoro ha assegurat que l'única Operació Catalunya que coneix és el "rescat" a la Generalitat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) després del govern de Carles Puigdemont i la intervenció "total" del pressupost autonòmic via l'article 155.

Segons ell, el "tripartit català" del PSC, ERC i Junts van promoure un finançament autonòmic que l'únic que va produir va ser una "crisi fiscal formidable" a Espanya, per la qual el Govern del PP va haver de "pagar la factura" perquè els altres "miraven cap a una altra banda".

D'altra banda, ha aprofitat per detallar que l'any 2017 -quan es va aprovar la "intervenció pressupostària màxima"- l'aleshores vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, li va escriure una carta on avisava que ell ja no estava "subjecte a les lleis de l'Estat". També ha censurat que hi hagi hagut filtracions sobre la seva etapa al capdavant del ministeri: "que m'investiguin, que no em trobaran res", s'ha defensat.

Fa menys d'un mes, a finals de març, l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal i l'exlíder del PP a Catalunya Alícia Sánchez-Camacho també van comperèixer en aquesta comissió; just la jornada que es van fer públics uns àudios sobre converses que Cospedal va mantenir amb l'excomissari José Manuel Villarejo i en les que també queda compromesa Camacho.

Picabaralla amb Vallugera

Durant aquesta sessió, hi ha hagut una disputa entre Montoro i la diputada d'Esquerra Republicana Pilar Vallugera. La republicana ha recriminat a l'exministre que l'hagi tractada de "senyora" i li ha demanat que s'hi adreci com a "senyoria o diputada" i ha afegit que ella mai l'ha anomenat senyor a ell ni a cap diputat. "Faci el favor", li ha etzibat.

· El exministro Montoro: "Señora..."

· Pilar Vallugera (ERC): "No, señora no. O señoría o diputada. No me llame señora"

· Montoro: "Vaya, yo soy señor Montoro..."

· Vallugera: "No, no le he llamado nunca señor a usted"

· Montoro: "¿Es ofensivo?"

· Vallugera: "Con su tono sí"

"És ofensiu?", li ha demanat el popular i Vallugera li ha respost que "amb el seu to, sí". "No entenc el que diuen", ha afegit desconcertat i entre riures Montoro. "És l'edat o les seves ganes d'entendre-ho?", li ha preguntat la d'ERC, a la vegada que li ha demanat a l'exministre que no rigui d'ella "a la cara".