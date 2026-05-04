Mor Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari de la democràcia

Carlos Garaikoetxea, lehendakari en les legislatures de 1980 i 1984, ha mort als 87 anys d'edat a causa d'un infart. Nascut el 9 de juny de 1938 a Pamplona, Garaikoetxea, advocat i llicenciat en ciències econòmiques, va desenvolupar bona part de la seva activitat professional en la direcció d'empreses i en el seu despatx d'advocats. Va ser president de la Cambra de Comerç i Indústria de Navarra i va simultaniejar aquesta activitat amb la seva participació en diverses obres filantròpiques i culturals, especialment en la defensa de la llengua basca i en l'impuls de les ikastoles durant la dictadura de Franco, segons recull la biografia de Garaikoetxea publicada en la web del Govern Basc.
Va ser elegit president del Partit Nacional Basc (PNB) al final de la dictadura i el 1980 va deixar el càrrec per incompatibilitat amb la presidència del govern basc, on va ser lehendakari durant dues legislatures. Ha estat parlamentari navarrès, diputat europeu en dues legislatures i membre del Parlament Basc en cinc legislatures.
Va ser president de la EFA (European Free Alliance), i d'Eusko Alkartasuna des del seu congrés fundacional en 1987 fins a 1999. Aquesta formació, de fet, va acabar derivant fins a la Bildu actual. Als seus 87 anys, l'expresident va ser reconegut com "l'extraordinari arquitecte d'Euskadi" pel seu paper fonamental al capdavant del primer Govern Basc de la democràcia.
Les primeres reaccions a la mort de Garaikoetxea
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha definit Garaikoetxea com "un patriota i un referent" i ha destacat que "va servir tan honorablement". Junts, en un comunicat, també ha destacat "la determinació, dignitat i una profunda vocació" cap al poble basc: "La seva vida és un recordatori que la lluita pels drets nacionals dels pobles no és un camí fàcil, però que val la pena recórrer-lo". Al seu torn, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha expressat la seva tristesa per la mort del lehendakari i ha recordat que va ser fundador d’Eusko Alkartasuna, "partit germà d’Esquerra Republicana".